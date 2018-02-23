В Минобороны назвали ложью слова Матиоса о количестве самоубийств в армии

Там отметили, что не знают откуда взяты цифры, которые назвал военный прокурор, но назвать точные цифры отказались, сославшись на то, что это закрытая информация.

Сообщение военной прокуратуры о 2-3 случаях суицидов среди военных в зоне АТО в неделю являются ложными. Об этом сказал начальник управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Гуньковский на пресс-конференции, посвященной вопросам психологической реабилитации военных.

Читайте такжеМатиос назвал количество самоубийств среди бойцов АТО"Эти заявления высокопоставленных чиновников, которые не работают непосредственно с личным составом, это пиар и манипуляция", - сказал генерал-майор. "Откуда взяты цифры от военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая принадлежит к тайной", - подчеркнул Гуньковский.

Как сообщает "Громадське", он также рассказал, что количество самоубийств в армии находится на таком же уровне как и в прошлом году, и нет тенденции к росту. Что касается других случаев и преступлений среди военных, то в Минобороны заявили о существенном уменьшении тенденции таких случаев.

"По состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество реступлений и происшествий уменьшилось на 41 %. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств", - добавил Гуньковский.

Как сообщал УНИАН, военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что в среднем каждую неделю 2-3 военнослужащих в зоне АТО совершают самоубийства.