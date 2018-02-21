Матиос назвал количество самоубийств среди бойцов АТО

С начала войны на Донбассе совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих еженедельно.

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в среднем еженедельно совершали самоубийства два-три военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Читайте такжеМатиос объяснил, с какой военной силой приходится воевать украинской армии на ДонбассеПо его словам, есть "очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся (в зоне боевых действий на Донбассе)." В среднем в неделю два-три человека. Это те, кто находится в зоне АТО", - отметил Матиос, передает 112 Украина.

Главный военный прокурор добавил, что в боях приняли участие свыше 500 тыс. человек.

"А мировая статистика говорит, что до 80% из них имеют те или иные признаки посттравматического синдрома, который проявляется в жестокости в семье, агрессии и неприятии мирного жизни", - подчеркнул Матиос.

Напомним, недавно в Полтавском военном госпитале нашли повешенным военнослужащего.