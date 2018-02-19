Убийство военным сослуживца на Донбассе: в штабе АТО озвучили свою версию событий

Раненого эвакуировали в медучреждение, но от полученных травм он скончался.

В зоне проведения АТО военнослужащий в результате неосторожного обращения с оружием ранил сослуживца, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«Чрезвычайное происшествие случилось 18 февраля в одной из воинских частей, личный состав которой выполняет боевые задачи в районе проведения АТО. По предварительной информации, в результате неосторожного обращения с оружием военнослужащий ранил сослуживца», - говорится в сообщении.

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«На месте происшествия раненому оказали неотложный комплекс медицинской помощи и эвакуировали в военное медицинское учреждение. К сожалению, медикам не удалось спасти жизнь военнослужащего», - отметили в пресс-центре.

Причины и подробности этого чрезвычайного происшествия сейчас выясняют представители Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, открыто уголовное производство.

Ранее СМИ сообщали, что между двумя военнослужащими части А-0409 (30-я отдельная механизированная бригада) в Марьинке возникла ссора, во время которой один из них взял автомат Калашникова и застрелил другого. Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан.