В Берлине "моржи" отметили Рождество традиционным заплывом (фоторепортаж)
13:29, 25 декабря 2019Фотоотчеты
78 0
Ежегодно этот заплыв собирает сотни "моржей".
REUTERS
Берлинские "моржи" отмечают Рождество традиционным заплывом.
Читайте такжеКатолический мир празднует Рождество (фоторепортаж)
Традиционные заплывы любителей зимнего купания на озере Оранке в Берлине проходят от Рождества до Нового года. Немцы очень любят это ежегодное мероприятие. Для массового заплыва в берлинском озере люди специально готовят рождественские костюмы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter