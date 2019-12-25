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В Берлине "моржи" отметили Рождество традиционным заплывом (фоторепортаж)

13:29, 25 декабря 2019
Фотоотчеты
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REUTERS

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Традиционные заплывы любителей зимнего купания на озере Оранке в Берлине проходят от Рождества до Нового года. Немцы очень любят это ежегодное мероприятие. Для массового заплыва в берлинском озере люди специально готовят рождественские костюмы. 

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Теги: #Берлин