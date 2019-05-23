Аэропорт "Борисполь" запустил новый многоуровневый паркинг (фото)

Его вместимость - 1019 паркомест.

Международный аэропорт "Борисполь" ввел в эксплуатацию первую очередь многоуровневого паркинга возле терминала D.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

На строительство паркинга выделили 440 млн грн. Его вместимость - 1019 паркомест.

Как ранее сообщал Зубко, в аэропорту действует 12 парковок, это около 3000 паркомест, однако, их недостаточно в сезон пиковой нагрузки.

Как сообщал УНИАН, аэропорт "Борисполь" по итогам 2018 года увеличил пассажиропоток на 19,5% – до 12,6 млн человек.

Международный аэропорт «Борисполь» является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика – авиакомпании «Международные авиалинии Украины».