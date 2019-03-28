Роза пустыни: в столице Катара открылся огромный Национальный музей (фото, видео)

Музей занимает огромную территорию, а само его здание спроектировано в форме розы пустыни.

В столице Катара Дохе открылся Национальный музей общей площадью 52 тыс. кв. м, построенный по проекту французского архитектора Жана Нувеля.

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Музей, расположенный на набережной Корниш в катарской столице, Нувель спроектировал в форме розы пустыни, и сказал, что он станет «иконой».

Хотя в последние годы Катар потратил миллиарды долларов на покупку работ знаменитых художников - Пикассо, Ротко, Матисса и Сезанна, однако открывающийся музей посвящен не им, а археологии Катара, его естественной истории, жителям и правителям.

Внешний вид здания вдохновлен кристаллической структурой горной породы, известной как «Роза пустыни» (одна из разновидностей гипса, формирующаяся в слоях песка): 500 огромных дисков, которые Нувель называет лезвиями, пересекаются под разными углами. Для создания дисков потребовалось более 1760 тонн стали. По словам самого архитектора, «все здесь направлено на то, чтобы посетитель почувствовал пустыню и море. Архитектура и конструкция музея символизируют тайны формирующихся в пустынях кристаллических пород, напоминающих лепестки роз». На стены всех 11 галерей музея проецируются видеофильмы, посвященные природе и истории Катара. Среди этих фильмов - видеоинсталляции, специально созданные для музея Дугом Айткеном и Джоном Санборном. Стоимость строительства музея не разглашалась. Однако, по данным СМИ, на него было потрачено около $434 млн.

Церемонию открытия музея возглавили глава управления музеев Катара Шейха аль-Маясса бинт Хамад бин Халифа аль-Тани и Жан Нувель. Шейха аль-Маясса выразила надежду, что музей ежегодно будут посещать более 500 тыс. туристов. На открытии присутствовали руководители крупнейших музейных институций. А также многочисленные гости и знаменитости, в том числе голливудский актер Джонни Депп, бывший президент Франции Николя Саркози с супругой Карлой Бруни, футболист Жозе Моуринью, дизайнер Виктория Бекхэм.