В Британском музее раскрыли тайну картины Мунка "Крик"
Известная картина норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» на самом деле изображает не крик, а отчаяние.
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Так считает Джулия Бартрум, куратор будущей выставки, посвященной творчеству Мунка в Британском музее в Лондоне. Об этом пишет The Babel.
На черно-белой версии картины (Мунк рисовал несколько «Криков» в разных техниках) художник написал: «Я ощущал большой крик во всей природе». По словам Бартрум, на картине фигура закрывает уши руками, блокируя «крик природы».
Искусствовед напоминает, как сам Мунк объяснял картину. Его вдохновил закат в Осло, когда небо стало кроваво-красным. По мнению Бартрум, художник пытался воспроизвести свое ощущение отчаяния перед силой природы.
Как сообщал УНИАН, в ноябре шесть картин Мунка пропали из музея Стенерсена в Осло.