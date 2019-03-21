В Британском музее раскрыли тайну картины Мунка "Крик"

«Крик» Мунка оказался отчаянием. В Британском музее считают, что картину трактовали неправильно

Известная картина норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» на самом деле изображает не крик, а отчаяние.

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Так считает Джулия Бартрум, куратор будущей выставки, посвященной творчеству Мунка в Британском музее в Лондоне. Об этом пишет The Babel.

На черно-белой версии картины (Мунк рисовал несколько «Криков» в разных техниках) художник написал: «Я ощущал большой крик во всей природе». По словам Бартрум, на картине фигура закрывает уши руками, блокируя «крик природы».

Искусствовед напоминает, как сам Мунк объяснял картину. Его вдохновил закат в Осло, когда небо стало кроваво-красным. По мнению Бартрум, художник пытался воспроизвести свое ощущение отчаяния перед силой природы.

Как сообщал УНИАН, в ноябре шесть картин Мунка пропали из музея Стенерсена в Осло.