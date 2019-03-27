Галерея "Тейт Модерн" стала самой популярной достопримечательностью в Британии

Общий уровень популярности британских достопримечательностей растет, но некоторые в прошлом году потеряли посетителей, в основном из-за капризов погоды.

Галерея современного искусства "Тейт" стала самой популярной достопримечательностью Лондона, впервые обогнав Британский музей.

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В прошлом году "Тейт Модерн" посетили 5,9 млн человек, а Британский музей - 5,8 млн, следует из обновленной статистики британской ассоциации Alva, в которую входят представители региональных ведомств по развитию туризма, сохранению исторического наследия, крупнейших музеев и так далее, передает Би-би-си.

Из статистики следует, что посещаемость ливерпульского "Мирового музея" выросла на 111%. В феврале прошлого года туда привезли несколько десятков фигур воинов "Терракотовой армии". Благодаря этому ливерпульский музей в прошлом году стал самым популярным очагом культуры за пределами Лондона. Его посетили 1,4 млн человек, 610 тыс. из них пришли посмотреть на китайских воинов. В общем рейтинге музей занял 23-е место, обогнав галерею "Тейт-Британия" и Лондонский зоопарк.

Бирмингемский музей тоже поднялся в рейтинге, во многом благодаря скелету диплодока из лондонского Музея естествознания. Бирмингемский музей в прошлом году привлек 832 тыс. посетителей - на 38% больше, чем в 2017 году.

Открывшийся в сентябре филиал Музея Виктории и Альберта в Данди к концу года успели посетить около 431 тыс. человек.

"Тейт Модерн", где в прошлом году прошли сверхпопулярные выставки Пикассо и Модильяни, заняла первое место впервые с тех пор как открылась в 2000 году.

Общий уровень популярности британских достопримечательностей растет, но некоторые в прошлом году потеряли посетителей, в основном из-за капризов погоды.

Самый популярный общественный сад в стране - Королевский сад Уизли в графстве Суррей посетили на 70 тыс. человек меньше, чем в 2017 году.

Корнуольский ландшафтный проект "Эдем", бедфордширский зоопарк и некоторые замки и поместья тоже потеряли посетителей.

"Я хотел бы, чтобы туризм был немного более утонченным, но погода всегда определяла, куда едут люди", - прокомментирвал перемены директор Alva Бернард Донохью.