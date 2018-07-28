В Мукачево состоялся Парад трубочистов (фоторепортаж)

Международный парад трубочистов в Мукачево прошел уже третий раз.

В Мукачево прошел 3-й международный парад трубочистов. На праздник собрались представители профессии из Эстонии, Венгрии и Украины.

Также на парад пришли жители и гости города, сообщает "Первый кабельный".

Этот праздник в Мукачево проходит уже третий раз.Традиционно парад приурочен ко дню рождения старейшего трубочиста Украины Бертолона Товта. В этом году в рамках мероприятия прошел также велозаезд трубочистов.

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Костюмированное шествие началось у памятника трубочисту и завершилась праздничными развлечениями для детей в городском парке.

Также в этом году на праздник приехали победительницы "Парада невест" из Ужгорода.