В Мукачево состоялся Парад трубочистов (фоторепортаж)
18:13, 28 июля 2018Общество
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Международный парад трубочистов в Мукачево прошел уже третий раз.
В Мукачево прошел 3-й международный парад трубочистов. На праздник собрались представители профессии из Эстонии, Венгрии и Украины.
Также на парад пришли жители и гости города, сообщает "Первый кабельный".
Этот праздник в Мукачево проходит уже третий раз.Традиционно парад приурочен ко дню рождения старейшего трубочиста Украины Бертолона Товта. В этом году в рамках мероприятия прошел также велозаезд трубочистов.
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Костюмированное шествие началось у памятника трубочисту и завершилась праздничными развлечениями для детей в городском парке.
Также в этом году на праздник приехали победительницы "Парада невест" из Ужгорода.
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