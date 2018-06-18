Рай для диких животных: Reuters показал природу уэльского острова Скомер (фоторепортаж)

Остров Скомер известен в первую очередь своей природой. в первую очередь, крупнейшими колониями буревестника и тупиков.

Фотосервис Reuters опубликовал умилительные фото обитателей уникальной дикой природы острова Скомер у западного побережья Уэльса (Великобритания).

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Отметим, остров Скомер известен в первую очередь своей природой: здесь гнездятся около половины популяции обыкновенных буревестников, местная колония тупиков является крупнейшей в Великобритании, а скомерская популяция полевки (подвид рыжей полевки) является уникальным видом на острове.

Также остров Скомер известен своими археологическими находками - каменными кругами, менгирами и останками доисторических поселений. На Скомере находится национальный заповедник, участок особого научного интереса и специальная охранная зона. Большая часть острова является древним памятником. Остров находится в окружении морского заповедника и управляется Охраной дикой природы Южного и Западного Уэльса.

При этом на острове действует хостел для посетителей и туристов.

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