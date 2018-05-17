Далекие Фолклендские острова: царство дикой природы, овцеводства и нефти (фоторепортаж)

Фотокорреспонденты Reuters подготовили впечатляющий фоторепортаж по итогам поездки на Фолкленды.

Фолклендские острова, также известные среди аргентинцев как Мальвинские острова, представляют собой архипелаг в юго-западной части Атлантического океана (нижняя часть Южной Америки).

Фотокорреспонденты Reuters подготовили впечатляющий фоторепортаж по итогам поездки на Фолкленды.

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Фактически, Фолклендские острова являются британской заморской территорией, однако права Великобритании на острова оспариваются Аргентиной, рассматривающей их частью провинции Огненная Земля, Антарктида и острова Южной Атлантики. Хотя на последнем референдуме в 2013 году 99,3% местного населения высказалось за то, чтобы остаться британской территорией.

Такой интерес к территории является неудивительным, ведь эта местность является важным пунктом на пути между Атлантическим и Тихим океаном, что позволяет контролировали Южную Атлантику. Кроме того, считается, что на этой территории сохраняются большие залежи нефти.

Для обычных туристов же эта территория прежде всего интересна своей природой - многочисленными каменными валунами и зелеными лугами, которые почти все используются как пастбища для овец.

Ранее Reuters показало, как туристы превратили турецкий «Восточный экспресс» в популярное место для романтики и приключений.