В стране хотят ввести новый налог в 21% на жилье на Airbnb.

Правительство Испании предложило новый налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 21% на краткосрочную аренду жилья туристам, который вдвое превысит ставку на номера в отелях. Таким образом власти надеются решить жилищный кризис в стране на фоне массовых протестов против чрезмерного туризма.

Этот шаг направлен на решение растущей обеспокоенности по поводу наличия и доступности жилья для жителей, поскольку арендодатели все чаще отдают предпочтение более выгодной краткосрочной аренде, пишет The Independent.

Отмечается, что предлагаемый налог, который будет применяться ко всем арендным договорам сроком менее 30 дней, повлияет на значительную часть туристического сектора Испании.

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В прошлом году примерно треть из 94 миллионов посетителей Испании предпочли арендовать частные дома или апартаменты вместо гостиничных номеров, которые в настоящее время облагаются 10-процентным НДС, тогда как с краткосрочной аренды в материковой части Испании НДС не взимается.

Эта мера является частью более широкого законопроекта о жилье, представленного правительством меньшинства во главе с социалистами. Впрочем, проведение законопроекта через глубоко разделенный парламент представляет собой значительную проблему, отмечает издание.

Теперь перед испанским правительством стоит деликатная задача баланса между экономическими выгодами от туризма, ключевого двигателя экономики страны, и насущной необходимостью решения проблем по поводу роста цен на жилье. В свежем отчете Банка Испании отмечается, что на данный момент дефицит недвижимости в стране составляет 450 тысяч домов. В частности, половина жилого фонда на Канарских и Балеарских островах – это либо туристическое жилье, либо дома, принадлежащие нерезидентам.

В свою очередь, ассоциация владельцев туристических апартаментов в Барселоне Apartur утверждает, что краткосрочная аренда должна облагаться таким же НДС, как и отели, и называет предлагаемую ставку НДС в размере 21% дискриминационной.

Рассматриваемый законопроект также включает спорную меру по налогообложению граждан стран, не входящих в ЕС, до 100% при покупке недвижимости, если только она не будет их основным домом, а также увеличение налогов, подлежащих уплате владельцами пустующей недвижимости, включая вторые дома.

Тем временем, местные и региональные власти уже ограничивают новые лицензии на туристическую аренду в Малаге и Мадриде, а в Барселоне ее хотят полностью запретить к 2028 году.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Испании приказали Airbnb удалить с платформы более 65 тысяч предложений для туристов, якобы из-за нарушений правил регистрации.

Впрочем, многие профильные эксперты и игроки рынка частной недвижимости склоняются к мысли, что основной причиной такого распоряжения стали отчаянные попытки испанских властей сбавить градус напряжения у местных жителей, протестующих против массового туризма.

Испанцы уверены, что рост предложений по краткосрочной аренде частной недвижимости для туризмов усугубил многолетний жилищный кризис в стране, лишив местных жителей возможности долгосрочно арендовать хорошее жилье в центре городов по доступной цене.

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