В этом городе есть много развлечений для туристов.

Несмотря на то, что скоро зима, в Европе еще есть города, где можно насладиться теплом даже в октябре. В частности речь идет о городе Задар, который находится в Хорватии, пишет Express.

Задар является городом на хорватском побережье Далмации. Там гораздо тише, чем в Сплите и Дубровнике. Также Задар называют одним из самых спокойных мест на Адриатике.

"Представьте себе тихие пляжи, захватывающие закаты, огромные скалы и древнеримские улочки, и вы получите представление о менее известной горячей точке Хорватии. Регион также может похвастаться впечатляющей историей, включая римское правление, венецианское господство и даже доисторические поселения", - рассказывает автор материала.

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По информации метеорологической службы, сейчас средняя температура в Задаре до сих пор составляет 20 °C, иногда даже может подняться до 22 °C.

Также здесь есть достаточно развлечений для туристов. К примеру, можно поплавать на катере, заняться снорклингом, посетить экскурсии на природу или прогуляться по древним руинам.

Кроме того, эксперты обязательно советуют посетить в Задаре Морской орган, церковь Святой Марии, национальный парк Крка и городские ворота Задара.

Что касается еды, то Задар имеет много замечательных заведений, которые предлагают различные блюда. К примеру, тушеная рыба и крабы, вяленая свиная шея, которая вымочена в красном вине, традиционная вяленая колбаса, пажский сыр, и, конечно, свежие морепродукты. А к этим блюдам можете заказать всемирно известный ликер, который изготавливают из марасковской вишни, который называется "Мараскино".

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Как писал УНИАН, в Египте наконец откроют музей, который является частью комплекса пирамид в Гизе. Его должны были открыть ещё 11 лет назад. Известно, что новое сооружение построили недалеко от пирамид в Гизе для замены существующего Египетского музея на площади Тахрир в центре Каира.

Также была названа маленькая страна Европы, которая может поместиться в Центральном парке Нью-Йорка. Отмечается, что туда съезжаются самые богатые люди, ведь там выгодный налоговый режим, а также там проводят гламурные гонки Формулы-1.

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