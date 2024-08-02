Европа – это огромный континент с богатейшей историей, где помимо переполненных локаций можно отыскать немало достойных внимания менее людных городов.

Традиционно в летний топ-сезон отпусков самые популярные туристические направления Европы, в первую очередь в Испании, Италии, Греции и Хорватии, страдают от наплыва туристов. В итоге некоторые из европейских городов вводят ограничения для путешественников, как это, например, сделала на днях Венеция.

Однако Европа – это огромный континент с богатейшей историей, так что помимо переполненных туристами локаций там можно также отыскать немало достойных внимания, но менее людных городов.

Издание Travel Off Path составило список из семи уютных старинных европейских городков, где можно избежать толпы туристов этим летом.

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1. Силвеш, Португалия. Как и переполненный шумными толпами Лиссабон, этот очаровательный городок на южном побережье Алгарви может предложить туристам холмистый Старый город, хорошо сохранившийся со времен мавров, и старинную крепость, затмевающую столичный замок Сан-Жоржи.

Разница между Лиссабоном и Силвешем в том, что последний кажется гораздо более умиротворенным: это муниципалитет с населением 37 тысяч человек, здесь нет привычной какофонии автомобилей и грохота трамваев, и, что самое важное, сюда приезжает гораздо меньше туристов.

Перекусить туристам рекомендуют в местном кафе Cafe da Se, где подают восхитительные сэндвичи с иберийской ветчиной и свежевыжатый апельсиновый сок по вполне разумным ценам.

2. Тревизо, Италия. Это малоизвестная коммуна, которую туристы обычно обходят стороной по пути в соседнюю Венецию. А ведь городок также переполнен средневековыми достопримечательностями и изрезан каналами, но без толп инстаграмеров.

Помимо набережной "как с открытки" нельзя пропустить и центральную площадь Тревизо (Пьяцца ди Синьори), окруженную сводчатыми аркадами, где местные жители собираются в непринужденных кафе, а также монументальный Палаццо деи Треченто, построенный в 1185 году.

А еще именно этот город является родиной десерта тирамису, который стоит попробовать уютной пекарне Le Beccherie на набережной канала Тревизо.

3. Халль-ин-Тироль, Австрия. Все знают Австрию по величественной Вене, альпийскому Зальцбургу и, конечно же, крохотному Халльштатту, который ежегодно привлекает миллионы посетителей – к большому разочарованию местных жителей, которые устали от туристов. Но слышали ли вы когда-нибудь о Халль-ин-Тироль?

Расположенная всего в 15 минутах езды от города Инсбрук, это традиционная тирольская деревня с высокими церковными шпилями и мощеными улочками на фоне австрийских Альп. Однако, похоже, о существовании этого места знают только коренные жители Инсбрука, поскольку в Халле довольно редко можно встретить англоговорящих людей, и это одно из последних традиционных австрийских поселений, еще не познавших все прелести глобализации.

4. Сигишоара, Румыния. Это очаровательный небольшой городок, спрятанный в глубине Трансильвании, и выглядит он так, будто его буквально вытащили из готического романа Брэма Стокера. Помимо своей неоспоримой архитектурной ценности, это одна из наиболее хорошо сохранившихся средневековых цитаделей, сохранившихся в Румынии до сих пор.

А еще Сигишоара больше всего гордится своими ассоциациями с легендарным Дракулой: хотя это оспаривается некоторыми историками, именно здесь в 1431 году родился кровожадный правитель Румынии Влад Цепеш. Этот дом туристы могут посетить по сей день.

5. Роскилле, Дания. Когда вы думаете о Дании, то, вероятно, первым на ум приходит Копенгаген и его красочная набережная, но всего в 30 километрах к западу есть город поменьше, который столь же очарователен и все еще кажется типично скандинавским.

Роскилле – это устойчивые датский город с идеальным историческим центром, вращающимся вокруг двухшпильного собора из красного кирпича, самого важного в Дании и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. А низкие дома, окрашенные в приглушенные тона, выстилающие извилистые улочки, выглядят будто иллюстрации для сказок.

6. Гронинген, Нидерланды. Вряд ли можно предложить альтернативу культовому Амстердаму с его пересеченными каналами и узкими зданиями в стиле северного маньеризма. Но учитывая, что большинство посетителей Нидерландов даже не покидают столицу, все же стоит обратить внимание на город Гронинген – мини-Амстердамом всего в двух часах езды на север, где туризм по сравнению со столицей минимален.

Гронинген был построен с похожей системой водных путей – не такой обширной, но такой же живописной – и, как и его знаменитый аналог, имеет множество легендарных достопримечательностей, таких как часовая башня Мартиниторен и оживленная площадь Гроте Маркт, центральная площадь города со времен Средневековья.

А еще туристические развлечения в Гронингене намного дешевле: пешеходная экскурсия с местным гидом обойдется всего в 16,27 долларов, а подъем на Мартиниторен, главную достопримечательность города, обойдется всего в 6,51 долларов.

7. Таррагона, Испания. Если вы собираетесь в Испанию в этом году, вам, возможно, стоит пропустить Барселону, Майорку и большинство других популярных туристических мест, охваченных антитуристическими протестами.

Вместо этого можно посетить уютную Таррагону на северо-восточном побережье Каталонии – исторический морской порт, усеянный памятниками римской эпохи, включая арену II века с видом на Средиземное море и руины древнего Форума вдоль городских стен.

Старый квартал Таррагоны – это холмистый лабиринт зданий цвета охры и средневековых площадей, а всего в 10 минутах ходьбы вас ждет живописный пляж Platja del Miracle – песчаная полоса медового цвета, обрамленная ярко-голубой водой.

Местные жители обычно довольно дружелюбны к посетителям, в отличие от своих соотечественников в крупных городских центрах, социальные отношения здесь более расслаблены, а местная еда – еще одна очевидная изюминка.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали четыре доступные по цене курорта в Турции, способные заменить отдых в Греции.

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