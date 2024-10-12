Эта страна не только является местом для богатых и известных миллионеров.

Монако является второй самой маленькой независимой страной в мире, первое место в этом плане занимает Ватикан. Эта маленькая страна площадью 200 гектаров может поместиться в Центральном парке Нью-Йорка, пишет Express.

Страна известна тем, что туда съезжаются самые богатые люди, ведь там выгодный налоговый режим, а также в Монако проводят гламурные гонки Формулы-1.

"0% налог на прибыль превратил страну в привлекательный дом для богачей: легенда Формулы-1 Льюис Гамильтон, бывший битлз Ринго Старр и теннисный чемпион Новак Джокович, как считают, переехали в это крошечное государство", - добавляют в издании.

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Однако Монако не только является местом для богатых и известных миллионеров. Основным источником дохода для государства является именно туризм, а посетителей привлекает гламур гавани, парк спортивных автомобилей на большинстве улиц и замечательный шопинг, который дополняют невероятные пейзажи.

Туристы здесь не будут скучать. К примеру, казино Монте-Карло показали в десятках фильмов, что делает его обязательным для визита во время путешествия. Также на каждом шагу можно увидеть 800-летнюю историю страны, которая имеет такие достопримечательности, как Le Rocher и Кафедраль де Монако. Они имеют решающее значение для изучения прошлого страны.

"Как и Великобритания, Монако имеет конституционную монархию, где князь Альбер II возглавил государство после смерти своего отца, князя Ренье, в 2005 году. Князь Ренье на момент своей смерти был правящим монархом Европы, который находился на посту дольше всех, и за время своего правления он изменил Монако, сделав акцент на отказе от зависимости от туризма и привлечении большего дохода за счет деловых и коммерческих возможностей", - отметили в Express.

В материале добавили, что сейчас в стране часто проводят бизнес-конференции, а банковские, финансовые и риэлторские компании расширили свою деятельность во времена правления Ренье.

Несмотря на другие монархии в мире, главу государства Монако не называют королем, ведь родители князя Альбера были князем и княгиней, как и его предки на протяжении многих поколений. Исторически складывалось так, что Монако всегда было частью большей страны. На протяжении своей истории страна находилась под защитой Испании, Франции и Италии.

Другие новости туризма

Как писал УНИАН, бюджетная авиакомпания Ryanair Ирландии объявила о значительном сокращении рейсов в Германию летом 2025 года. Это связано с высокими эксплуатационными расходами, а именно - повышением различных налогов и сборов в местных аэропортах.

Также был назван город в Европе, который напоминает Флоренцию. В частности речь идет о таком городе, как Дрезден. Он имеет более 50 музеев и 30 малых и больших театральных сцен.

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