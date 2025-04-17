Даже без учета забастовок пасхальный период всегда является очень сложным в аэропортах Европы.

На большие праздники, такие как Рождество или Пасха, в аэропортах Европы традиционно ожидается повышенный ажиотаж, поскольку люди стремятся посетить родных или отправиться в небольшой отпуск. Это неизбежно приводит к большим очередям при проверке багажа и документов, а также задержкам рейсов.

Однако в 2025 году, когда католики и православные отмечают Пасху одновременно 20 апреля, ситуация может усугубиться забастовками в аэропортах ряда популярных стран Европы, пишет Schengen.News.

В частности, туристов призвали внимательно следить за расписанием рейсов в аэропортах Франции, Италии и Испании во второй половине апреля 2025 года, где в ближайшие недели ожидается несколько забастовок авиаперевозчиков:

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во Франции на 18-19 и 25 апреля запланирована общенациональная забастовка диспетчеров, с возможностью ее продления;

в Италии на 19 апреля запланирована 24-часовая забастовка, которая должна затронуть все основные аэропорты страны;

в Испании с 20 по 30 апреля пройдут поочередные забастовки авиадиспетчеров в Мадриде и Барселоне.

Кроме того, до конца апреля высока вероятность забастовок в Германии и Бельгии, однако конкретные даты еще не объявлялись.

При этом туристов предупредили, что даже без забастовок в самых загруженных аэропортах Европы в пасхальный период возможны перебои в авиаперелетах, поскольку активность поездок резко возрастет. Особо сложной ситуация будет в субботу, 19 апреля, за день до Пасхи.

Как сообщал УНИАН, ранее аналитики установили, что кражи багажа намного чаще случаются в загруженных аэропортах.

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