Больше фотографий подали только конкурсанты из Германии - более 13 тысяч снимков.

Стали известны победители ежегодного фотосоревнования "Вики любит землю 2021" из Украины.

В победителях – 10 фотохудожников, чьи работы представляют разные заповедные территории девяти областей Украины и города Киев и знакомят с невероятной красотой нашей природы, говорится на сайте конкурса.

Конкурс является частью международного фотосоревнования и нацелен собрать фотографии как можно большего количества памятников природы. В Украине конкурс прошел девятый год подряд.

По количеству загруженных фотографий Украина оказалась на втором месте среди 34 стран-участниц.

Читайте такжеПолетать над Припятью: в Украине запустили виртуальный тур по ЧернобылюВ этом году 330 участников и участниц загрузили более 11 тысяч фотографий объектов природно-заповедного фонда Украины.

Больше фотографий подали только конкурсанты из Германии-более 13 тысяч снимков.

В десятку лучших фото Украины вошли фотографии сделанные в разных уголках Украины: в Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Черновицкой, Киевской областях и др.

ТОП-10 фотографий "Вики любит Землю 2021"

Как писал УНИАН, в октябре объявили победителей фотоконкурса для путешественников от National Geographic 2021. Победу в этой категории одержал Митчелл Льюис с работой "Одинокий кролик в Ричмонд-парке", Лондон.

Кроме того, осенью определили победителя ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy.

Также опубликованы лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards.

А нынешним победителем премии Комедийной фотографии дикой природы стала фотография Кена Дженсена с самцом обезьяны, которого автору удалось поймать объективом, когда животное сидело на тросе со странными эмоциями.

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Автор: Виолетта Орлова