Украина оказалась в списке благодаря реке Дунай, которая протекает через территорию 10 стран.

Авторитетный журнал о географии, природе, культуре и путешествиях National Geographic определил топ-25 мест в мире, которые стоит посетить в 2022 году.

Как пишет издание, эти места были условно разделены на пять категорий – природа, приключения, экологичность, культура и история, а также семья. Кроме того, в этом году в рейтинг попал ряд объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО в честь его 50-летия.

Украина также оказалась в списке благодаря реке Дунай, которая протекает через территорию 10 стран.

Эксперты рекомендуют Дунайский бассейн как место для семейного отдыха.

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"Катание на лодке по Дунаю может показаться путешествием по царству сказок, с его захватывающими видами замков, средневековых городов и величественных дворцов, которые помогают оживить европейскую историю. Река проходит через 10 европейских стран (Германию, Австрию, Словакию, Венгрию, Хорватию, Сербию, Румынию, Болгарию, Молдову и Украину), и большинство круизных маршрутов по Дунаю включают остановки, по крайней мере, в четырех из них, с семейными прогулками, предлагающими активности для детей на берегу", – пишет издание.

Впрочем, учитывая состояние реки Дунай и развитие речного туризма в других европейских странах, как, например, Германия, Австрия или Венгрия, Украине будет нелегко побороться с ними за туриста.

Лучшие места для наслаждения природой в 2022 году по версии National Geographic:

Озеро Байкал, Россия

Природные заповедники, Намибия

Зеленые леса в штате Виктория, Австралия

Тропические леса, Белиз

Наблюдение за звездами на севере штата Минесота, США

Лучшие места для приключений в 2022 году по версии National Geographic:

Скалолазание на просторах бассейна Арапахо в штате Колорадо, США

Дайвинг, Палау

Новый велосипедный маршрут вдоль реки Сена, Франция

Хайкинг в провинции Нью-Брансуик, Канада

Рафтинг от Карибского бассейна до Тихого океана, Коста-Рика

Лучшие экологичные места в 2022 году по версии National Geographic:

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Национальный парк Ясуни, Эквадор

Чиманимани, Мозамбик

Рурская долина, Германия

Ущелье реки Колумбия в штатах Орегон и Вашингтон, США

Город Лодзь, Польша

Лучшие места для культуры и истории в 2022 году по версии National Geographic:

Гора Цзинмай, Китай

Хоккайдо, Япония

Остров Прочида, Италия

Атланта, США

Аллея жестяных сковородок в Лондоне, Англия

Лучшие места для семейного отдыха в 2022 году по версии National Geographic:

Ликия, Турция

Гранада, Испания

Восточное побережье штата Мэриленд, США

Река Дунай, охватывающая 10 стран (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Румыния, Болгария, Молдова и Украина)

Остров Бонайре в Карибском море, заморская территория Нидерландов

Как сообщал УНИАН, ранее National Geographic объявил победителей фотоконкурса для путешественников по итогам 2021 года.

Автор: Марина Григоренко