Британский фотограф стал победителем года с фото гориллы, гуляющей в "облаке" бабочек.

Определен победитель ежегодного фотоконкурса природоохранной организации Nature Conservancy. В 2021 году победу одержал снимок гориллы в окружении бабочек, сделанный фотографом Анупом Шахом.

Читайте такжеНа Аляске выбрали самого толстенького медвежонка (фото)Животное было запечатлено в Центральноафриканской Республике. Об этом говорится на сайте конкурса.

"Мне нравятся фото, вовлекающие зрителя в происходящее. Что же отражается на лице гориллы - ей это нравится, или же она просто терпит происходящее?" - описал свое увлечение Шах.

Приз зрительских симпатий получил Пратхамеш Гадекар из Индии за фото светлячков, слетевшихся на дерево перед тропическим ливнем.

Первое место в категории "Пейзаж" занял Даниэль Де Гранвиль Мансо из Бразилии с фото засухи.

Второе место в категории "Пейзаж" получил снимок Серра-ду-Мар (Денис Ферейра Нетто, Бразилия). Фото было сделано во время полета на вертолете над горами. "В результате получился этот замечательный кадр, напоминающий голову динозавра", - рассказал автор.

В категории "Люди и природа" победу одержало фото спасения орангутанга. Это работа Алана Шредера из Бельгии.

В категории "Люди и природа" второе место отдали снимку песчаной бури работы Тома Оверолла из Австралии.

Победитель в категории "Вода" - Кази Арифуджаман из Бангладеша.

На второй строчке в категории "Вода" оказалась фоторабота "Погружение" (Хорам Меннес, Мексика).

В категории "Дикая природа" победу одержала фоторабота "Трудное плавание" Буддхилини де Суза. В кенийском национальном заповеднике Масаи-Мара произошло наводнению на реке Талек. Все - из-за проливных дождей. На снимке запечатлено, как пять гепардов пытаются переплыть реку и противостоят сильнейшему течению. "Эта история - напоминание о вреде изменения климата, вызванного деятельностью человека", - говорит фотограф.

Второе место в категории "Дикая природа" досталось снимку подсолнухов поляка Матеуша Пьесака.

Всемирная некоммерческая организация The Nature Conservancy работает над решением проблем, касающихся сохранения земли и воды, от которых зависит жизнь на планете.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко