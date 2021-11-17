Победителем премии Комедийной фотографии дикой природы в этом году стала фотография Кена Дженсена с самцом обезьяны, которого автору удалось поймать объективом, когда животное сидело на тросе и делало выразительные эмоции.
Об этом говорится на сайте комитета премии.
"Золотая шелковая обезьяна в провинции Юньнань (Китай) – на самом деле, это демонстрация агрессии, однако поза, в которой находился самец, очень болезненно выглядит", – объясняет Дженсен.
При этом в комитете премии победителей определили и в отдельных номинациях: в перечень попали забавные фото белоголового орла, бобров, слона, медведей, рыб, хамелеона, енотов и тому подобное.
Всего до финала дошли 42 работы. Приз зрительских симпатий получила фотография голубя с листом на голове.
Все фото финалистов:
Прошлогодним победителем премии Комедийной фотографии стал снимок черепахи "со средним пальцем" Марка Фицпатрика.
Премия Comedy Wildlife Photo Awards основана в 2015 году фотографом Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. Идея конкурса заключается в том, чтобы напомнить о важности сохранения дикой природы.
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