Опубликованы лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards.
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Как сообщают организаторы, победители были выбраны за их отличные технические и творческие навыки, а также свежий подход к теме.
Фотографы могли бесплатно отправить до трех изображений в десяти категориях: Архитектура, Креатив, Пейзаж, Образ жизни, Движение, Природный мир и дикая природа, Объекты, Портреты, Уличная фотография и Путешествия.
Как сообщается, лучший фотограф года будет объявлен 15 апреля.
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