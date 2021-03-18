Победитель фотоконкурса будет объявлен 15 апреля.

Опубликованы лучшие снимки открытого конкурса World Photography Awards.

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Как сообщают организаторы, победители были выбраны за их отличные технические и творческие навыки, а также свежий подход к теме.

Фотографы могли бесплатно отправить до трех изображений в десяти категориях: Архитектура, Креатив, Пейзаж, Образ жизни, Движение, Природный мир и дикая природа, Объекты, Портреты, Уличная фотография и Путешествия.

Как сообщается, лучший фотограф года будет объявлен 15 апреля.

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Автор: Екатерина Лиманская