"Мир наизнанку" продолжает изучать самый труднодоступный регион Северного Пакистана.

В новом выпуске «Мир наизнанку. Пакистан», который выйдет в субботу, 29 мая, в 18:20 на канале «1+1», зрители увидят вторую часть репортажа Дмитрия Комарова о народе калаши, который бросает вызов строгим консервативным законам страны и живет по своим правилам.

Как рассказывает пресс-служба «1+1», далеко от больших городов с тысячами мечетей и подальше от строгих исламских законов живут так называемые «неверные», нравы которых сложно понять европейцам. Калаши исповедуют другую веру, а их жизненное устройство очень отличается от того, как живут мусульмане. Например, своих предков они хоронят в открытых гробах, а женщин считают «нечистыми». Это единственные люди, которым в Пакистане разрешено употреблять алкоголь.

В новом выпуске Дмитрий Комаров продолжит знакомить зрителей с традициями этого загадочного и очень малочисленного народа, и побывает на главном празднике года калашей - зимнем фестивале Чоумас. По верованиям калашей, все иностранцы - «нечистые», а, значит, Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву придется пройти специальный обряд очищения, чтобы получить разрешение попасть на праздник. Этот обряд не менялся тысячи лет, для европейского менталитета он неприемлем, но подобные традиции продолжают жить и сейчас в отдаленных уголках нашей планеты. Для очищения калаши, как и в давние времена, используют кровь.

Чоумас - очень яркий и колоритный праздник, где калаши веселятся от души. Они прославляют бога, который может принимать обличие как женщины, так и мужчины, поэтому в этот день девушки одеваются в мужские наряды, а парни танцуют с закрытыми лицами в женских платьях.

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«Нам повезло успеть стать очевидцами древних, а иногда и шокирующих традиций исчезающего народа калаши. Они идут вразрез и полностью противоречат догмам ислама. Тем не менее, в Пакистане к калашам относятся с уважением и даже их охраняют. К сожалению, такое мирное сосуществование религий бывает не всегда, и в том же Пакистане можно увидеть доказательства этого», - говорит Дмитрий Комаров.

Далее Дмитрий Комаров отправится в регион, где вера стала почвой для затяжного вооруженного конфликта - Кашмир. Посмотреть этот регион команду «Мира наизнанку» пригласила пакистанская армия. На военном вертолете Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев пролетят над этими нетуристическими, но фантастически красивыми местами, которые уже более 70 лет являются горячей точкой.

После этого в провинции Белуджистан Дмитрий Комаров покажет уникальное природное явление - действующий грязевой вулкан.

«Грязевые вулканы Белуджистана называют «вулканами Луны». И действительно, пейзаж в определенной степени напоминает инопланетный. И похож на те фотографии с Марса, которые недавно облетели всю нашу планету», - поделился Дмитрий.

Тысячи индуистов-паломников считают эти места священными и приходят сюда, чтобы принести дары богу Шиве и загадать желание. Дмитрий Комаров покажет, как живут в Пакистане индуисты, и расскажет, чем могут быть опасны грязевые вулканы.

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Автор: Марина Григоренко