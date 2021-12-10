Некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.

Министерство иностранных дел Украины представило обновленную информацию относительно стран, открытых для украинских туристов по состоянию на 10 декабря 2021 года, учитывая ситуацию с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Обновленная карта путешествий опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В МИД подчеркнули, что на данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении, или их комбинацию.

В то же время некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.

В частности, по состоянию на 10 декабря украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:

Беларусь

Болгария

Мальта

Сан-Марино

Словакия

Лишь полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:

Бельгия

Эстония

Испания

Латвия

Литва

Германия

Финляндия

Франция

Чехия

Швеция

Вакцинацию + тест, справку о выздоровлении + тест или ПЦР-тест + самоизоляция по прибытию требуют Исландия и Румыния.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран, как Монако и Черногория.

При условии вакцинации + тест или выздоровление + тест или ПЦР-тест для украинцев открыта Ирландия.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах, как Австрия и Польша (впрочем, в случае последней с 15 декабря понадобится еще ПЦР-тест за 24 часа до прибытия).

При условии наличия сертификата вакцинации или справки о выздоровлении открыта только Дания.

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:

Андорра

Босния и Герцеговина

Молдова

Северная Македония

Сербия

Турция

Хорватия

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в Италии.

Тест после приезда + либо вакцинация, либо выздоровление, либо подходят для Греции.

Вакцинацию или ПЦР-тест принимает Венгрия.

Вакцинация или ПЦР-тест, и в обоих случаях дополнительный тест по прибытию нужны для Кипра и Грузии.

С вакцинацией + тест впускают Нидерданды.

Вакцинация или ПЦР-тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Албанию.

Вакцинацию + ПЦР-тест требуют Швейцария и Лихтенштейн.

Вакцинация + тест по прибытии нужны для путешествий в Норвегию.

Вакцинация + ПЦР-тест или выздоровление + ПЦР-тест нужны для въезда в Португалию.

Вакцинацию + ПЦР-тест + тест по прибытии на второй день (самоизоляция на эти дни) или ПЦР-тест + тест по прибытии на второй и восьмой день (самоизоляция на эти дни) требует Великобритания.

При этом следует учитывать, что часть стран Евросоюза признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.

Во избежание неприятных ситуаций в МИД советуют перед планированием путешествий за границу ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте.

Как сообщал УНИАН, Австрия с 11 декабря 2021 года, после трех недель тотального локдауна, снова начнет пускать иностранных туристов.

При этом с 15 декабря все путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут дополнительно иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Автор: Марина Григоренко