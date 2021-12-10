Европа возвращается к карантинным ограничениям из-за "Омикрона" / фото REUTERS

Министерство иностранных дел Украины представило обновленную информацию относительно стран, открытых для украинских туристов по состоянию на 10 декабря 2021 года, учитывая ситуацию с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Обновленная карта путешествий опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.

В МИД подчеркнули, что на данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении, или их комбинацию.

В то же время некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий. 

При каких условиях страны Европы пускают туристов из Украины / фото МИД Украины

В частности, по состоянию на 10 декабря украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:

  • Беларусь
  • Болгария
  • Мальта
  • Сан-Марино
  • Словакия

Лишь полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:

  • Бельгия
  • Эстония
  • Испания
  • Латвия
  • Литва
  • Германия
  • Финляндия
  • Франция
  • Чехия
  • Швеция

Вакцинацию + тест, справку о выздоровлении + тест или ПЦР-тест + самоизоляция по прибытию требуют Исландия и Румыния.

Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран, как Монако и Черногория.

При условии вакцинации + тест или выздоровление + тест или ПЦР-тест для украинцев открыта Ирландия.

Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах, как Австрия и Польша (впрочем, в случае последней с 15 декабря понадобится еще ПЦР-тест за 24 часа до прибытия).

При условии наличия сертификата вакцинации или справки о выздоровлении открыта только Дания.

Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:

  • Андорра
  • Босния и Герцеговина
  • Молдова
  • Северная Македония
  • Сербия
  • Турция
  • Хорватия

Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в Италии.

Тест после приезда + либо вакцинация, либо выздоровление, либо подходят для Греции.

Вакцинацию или ПЦР-тест принимает Венгрия.

Вакцинация или ПЦР-тест, и в обоих случаях дополнительный тест по прибытию нужны для Кипра и Грузии.

С вакцинацией + тест впускают Нидерданды.

Вакцинация или ПЦР-тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Албанию.

Вакцинацию + ПЦР-тест требуют Швейцария и Лихтенштейн.

Вакцинация + тест по прибытии нужны для путешествий в Норвегию.

Вакцинация + ПЦР-тест или выздоровление + ПЦР-тест нужны для въезда в Португалию.

Вакцинацию + ПЦР-тест + тест по прибытии на второй день (самоизоляция на эти дни) или ПЦР-тест + тест по прибытии на второй и восьмой день (самоизоляция на эти дни) требует Великобритания.

При этом следует учитывать, что часть стран Евросоюза признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.

Во избежание неприятных ситуаций в МИД советуют перед планированием путешествий за границу ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте

Как сообщал УНИАН, Австрия с 11 декабря 2021 года, после трех недель тотального локдауна, снова начнет пускать иностранных туристов.

При этом с 15 декабря все путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут дополнительно иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы. 

Автор: Марина Григоренко