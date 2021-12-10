Министерство иностранных дел Украины представило обновленную информацию относительно стран, открытых для украинских туристов по состоянию на 10 декабря 2021 года, учитывая ситуацию с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Обновленная карта путешествий опубликована в Telegram-канале Коронавирус_инфо.
В МИД подчеркнули, что на данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении, или их комбинацию.
В то же время некоторые страны из-за локдауна закрыли свои границы или рекомендуют воздержаться от путешествий.
В частности, по состоянию на 10 декабря украинским туристам полностью запрещено путешествовать в:
- Беларусь
- Болгария
- Мальта
- Сан-Марино
- Словакия
Лишь полностью вакцинированные украинские туристы могут попасть в такие страны:
- Бельгия
- Эстония
- Испания
- Латвия
- Литва
- Германия
- Финляндия
- Франция
- Чехия
- Швеция
Вакцинацию + тест, справку о выздоровлении + тест или ПЦР-тест + самоизоляция по прибытию требуют Исландия и Румыния.
Читайте такжеНам здесь рады: какие страны Европы признают CoronaVacСертификат о вакцинации или отрицательный тест подойдут для таких стран, как Монако и Черногория.
При условии вакцинации + тест или выздоровление + тест или ПЦР-тест для украинцев открыта Ирландия.
Вакцинация, сертификат о выздоровлении или тест с самоизоляцией по прибытию принимаются в таких странах, как Австрия и Польша (впрочем, в случае последней с 15 декабря понадобится еще ПЦР-тест за 24 часа до прибытия).
При условии наличия сертификата вакцинации или справки о выздоровлении открыта только Дания.
Вакцинация, сертификат о выздоравлении или тест принимаются в таких странах:
- Андорра
- Босния и Герцеговина
- Молдова
- Северная Македония
- Сербия
- Турция
- Хорватия
Вакцинация + тест или тест + самоизоляция принимаются в Италии.
Тест после приезда + либо вакцинация, либо выздоровление, либо подходят для Греции.
Вакцинацию или ПЦР-тест принимает Венгрия.
Вакцинация или ПЦР-тест, и в обоих случаях дополнительный тест по прибытию нужны для Кипра и Грузии.
С вакцинацией + тест впускают Нидерданды.
Вакцинация или ПЦР-тест или справка о выздоровлении подойдут для въезда в Албанию.
Вакцинацию + ПЦР-тест требуют Швейцария и Лихтенштейн.
Вакцинация + тест по прибытии нужны для путешествий в Норвегию.
Вакцинация + ПЦР-тест или выздоровление + ПЦР-тест нужны для въезда в Португалию.
Вакцинацию + ПЦР-тест + тест по прибытии на второй день (самоизоляция на эти дни) или ПЦР-тест + тест по прибытии на второй и восьмой день (самоизоляция на эти дни) требует Великобритания.
При этом следует учитывать, что часть стран Евросоюза признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.
Во избежание неприятных ситуаций в МИД советуют перед планированием путешествий за границу ознакомиться с актуальной информацией об условиях въезда в определенную страну на интерактивной карте.
Как сообщал УНИАН, Австрия с 11 декабря 2021 года, после трех недель тотального локдауна, снова начнет пускать иностранных туристов.
При этом с 15 декабря все путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут дополнительно иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.