Австрия отменяет полный локдаун.

Австрия с 11 декабря 2021 года, после трех недель всеобщего локдауна, опять будет пускать иностранных туристов.

Как сообщает МИД Украины, Федеральное правительство Австрии приняло решение об отмене с 11 декабря 2021 года общегосударственных карантинных ограничений для лиц, которые прошли полный курс вакцинации. Соответственно, Австрия снова будет открыта для иностранных туристов.

Украинцы без каких-либо ограничений смогут попасть в Украину уже с ближайшей субботы с сертификатом о полной вакцинации одной из вакцин, которые официально используются в Украине. Сертификат о вакцинации будет считаться действительным только 9 месяцев после последней дозы вакцинации. Австрия принимает электронные и печатные сертификаты из "Дія", а также сертификаты международного образца, которые можно получить у семейного врача.

Кроме того, право без ограничений попасть в Австрию будут иметь туристы с подтверждением о выздоровлении после заболевания COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 180 дней, оформленная на английском или немецком языках). Медицинская справка о наличии нейтрализующих антител больше не считается доказательством перенесенной болезни.

Читайте такжеОтдых в Австрии: все, что нужно знать туристам (фоторепортаж)Невакцинированные граждане смогут попасть в Австрию только с предварительной регистрацией и 10-дневным карантином. Также им нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее 72 часов до въезда в Австрию. 10-дневный карантин может быть прекращен при предъявлении отрицательного результата теста, но не ранее чем на 5 день после въезда.

Подростки в возрасте от 12 до 18 лет, которые въезжают вместе с вакцинированными взрослыми, нуждаются в тесте, но в этом случае они не подлежат карантину. К несовершеннолетним, путешествующим самостоятельно, применяются обычные правила въезда.

Впрочем, в МИД подчеркнули, что каждая федеральная земля самостоятельно определяет порядок и дату открытия общественных учреждений (кафе, ресторанов, гостиниц, музеев, театров и тому подобное). Например, в Федеральной земле Вена заведения общественного питания и гостиницы начнут работать только с 20 декабря 2021 года.

Как ранее сообщал УНИАН, с 15 декабря все путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны будут дополнительно иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Автор: Марина Григоренко