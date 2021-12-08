Изменения вступают в силу 15 декабря. В то же время ограничения не касаются некоторых категорий людей.

Министерство здравоохранения Польши вводит дополнительные правила для пересечения границы из-за появления штамма "Омикрон". Изменения вступают в силу 15 декабря.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Twitter.

Путешественники, прибывшие в Польшу из стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны иметь отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Читайте такжеУкраинцы в Польше: эксперт рассказал, где нужны "руки" и сколько предлагаютС 1 по 17 декабря Польша существенно усилила карантинные ограничения. В частности, правительство приняло решение о прекращении авиасообщения с семью странами юга Африки: Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Зимбабве и ЮАР.

Те, кто прибыл в Польшу, должны пройти обязательный 14-дневный карантин.

В то же время в Минздраве страны отметили, что ограничения не распространяются на:

людей, которые прошли полный курс вакцинации (от получения последней дозы должно пройти 14 дней) при условии наличия цифрового сертификата ЕС или иного документа на английском или польском языке;

людей, переболевших COVID-19 не ранее чем за 6 месяцев до дня пересечения границы;

людей, которые предоставили подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19, заверенного европейским цифровым сертификатом COVID или другим документом на польском или английском языке;

детей до 12 лет, которые путешествуют под опекой взрослых, привитых от COVID-19 или имеющим отрицательный результат теста на COVID-19;

категорий людей, подпадающих под другие исключения.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Польшу, один начнет курсировать с 11 декабря, а второй – с 12 числа.

Напомним, в ночь с 14 на 15 марта 2020 года пассажирское железнодорожное сообщение между Украиной и Польшей было остановлено для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. С октября 2021-го движение пассажирских поездов между странами возобновили.

Ранее из Украины в Польшу можно было попасть такими поездами: скоростные №705/716 и 715/706 "Киев – Перемышль"; №36 "Одесса – Перемышль"; №67 "Киев – Варшава"; №51 "Львов – Вроцлав"; беспересадочные вагоны "Киев – Вроцлав".

Автор: Марта Гичко