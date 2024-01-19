Парламент Италии 18 января 2024 года окончательно одобрил закон, вводящий более жесткое наказание для тех, кто наносит ущерб памятникам и культурным объектам.
Как пишет Reuters, законопроект предусматривает штрафы в размере до 40 тысяч евро для тех, кто повредит памятники, и до 60 тысяч евро в случае уничтожения культурного наследия. Нынешние штрафы составляют от 1500 до 15 тысяч евро.
Вырученные средства Министерство культуры Италии сможет использовать на очистку и ремонт поврежденных объектов.
Как отмечает издание, принятый законопроект в Италии прозвали "законом об эко-вандалах". Его начали активно продвигать после того, как активисты-экологи начали обливать краской или иным образом портить памятники, исторические здания и произведения искусства, в том числе фонтан Треви в Риме, Палаццо Веккьо во Флоренции и оперный театр Ла Скала в Милане.
Климатические активисты, призывающие правительства прекратить использование ископаемого топлива и бороться с глобальным потеплением, организовали аналогичные протесты по всей Европе, в том числе в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах и Австрии.
Впрочем, не только экоактивисты уничтожают памятники в Италии и других странах, также все чаще вандалами становятся туристы. В частности, в течение прошлого года туристы минимум трижды разрисовывали знаменитый римский Колизей.
Как сообщал УНИАН, ранее туристическое издательство Fodor's вспомнило шесть худших поступков туристов в 2023 году, которые лучше никогда не повторять.
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