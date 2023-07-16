Повредил древность молодой немецкий турист.

В столице Италии Риме задержали 17-летнего немецкого туриста, который повредил древний Колизей.

Как сообщили в пресс-службе ANSA, немецкий ученик, которого сопровождал учитель, был пойман на том, что вырезал что-то на стене на первом этаже всемирно известной достопримечательности.

Это уже третий подобный случай за последние несколько недель. Перед этим молодая швейцарка была задержана после того, как на видео попал момент, когда она выцарапывала свои инициалы на камне Колизея.

Видео дня

А в прошлом месяце еще один турист вырезал ключами свое имя и имя своей девушки на одной из стен амфитеатра. Позже он извинился за свои действия.

Власти города отметили, что за вандализм туристам грозит штраф в размере 15 тыс. евро и тюремное заключение сроком до пяти лет.

Туристы в Италии

Власти Италии уже давно разными способами борются с наплывом туристов, поскольку они наносят ущерб достопримечательностям. В частности, в стране введен ряд штрафов за нарушение норм поведения со стороны туристов. Среди этих норм запрет на употребление пищи и напитков на площадях исторических городов, туристов также обязывают соответствовать более менее приличному дресс-коду, который исключает ношение шорт и тапочек.

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