В 2023 году туристы "отметились" дурацкими выходками на многих популярных локациях.

Путешествия по миру – одно из самых популярных увлечений современных людей. Однако далеко не все туристы, отправляясь на отдых, ведут себя достойно, что приводит к введению множества правил и запретов.

Туристическое издательство Fodor's вспомнило шесть худших поступков туристов в 2023 году, которые лучше никогда не повторять.

1. Туристы, перевернувшие гондолу в Венеции. В начале декабря 2023 года во время проезда под невысоким мостом возле площади Сан-Марко гондольер просил пассажиров оставаться на своих местах и прекратить фотографировать, однако эти просьбы были проигнорированы. В результате лодка перевернулась вместе со всеми, кто был на борту – вставая со своих мест во время движения гондолы, непослушные пассажиры спровоцировали нарушение равновесия ее центра тяжести.

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2. Туристы, которые разрисовали Колизей. Рим – еще одно популярное направление в Италии, страдающее от чрезмерного туризма и дурацких выходок туристов. Этим летом местные власти минимум три раза ловили гостей, решивших разрисовать одну из самых знаковых достопримечательностей города – 2000-летнюю арену Колизей. Сначала 27-летний парень вырезал на его стенах имена себя и своей девушки. Позже его выследили в Англии, и он извинился за вандализм. Буквально через месяц свои инициалы на стенах Колизея решили нанести сначала девушка из Швейцарии, а потом 17-летний подросток из Германии. В Италии нанесение ущерба культурному наследию влечет за собой крупный штраф в размере примерно 19 тысяч долларов США и тюремное заключение сроком до пяти лет.

3. Туристы, обнажившиеся на Бали. Бали стал еще одним рассадником плохих туристов. Настолько, что остров уже депортирует людей за неуважение к местным обычаям и планирует начать взимать туристический налог, таким образом запретив массовый туризм. Особенно огорчает местных жителей желание иностранцев обнажаться на священных локациях. Например, этим летом сначала немецкий турист разделся догола в местном храме, а позже россиянина депортировали с острова за обнаженную съемку с 700-летним священным деревом. Еще одного россиянина выдворили из страны за полуобнаженное фото на священном месте.

4. Туристы, которые ночевали на Эйфелевой башне. В августе двух пьяных американцев нашли спящими на Эйфелевой башне в Париже. Они купили билеты на башню в воскресенье вечером в 22:40, но, спускаясь, перепрыгнули барьеры безопасности и утром были обнаружены охранниками. Это задержало открытие достопримечательности на час. Еще один турист решил спрыгнуть с Эйфелевой башни с парашютом, позже благополучно приземлившись на соседнем стадионе. Он пробрался на территорию башни в 5 утра до открытия для публики. И хотя его сразу же заметила охрана, ему удалось добраться до вершины и спрыгнуть с рюкзаком, в котором находился его парашют.

5. Турист, осквернивший древний храм в Японии. 17-летний парень из Канады вырезал имя на деревянной колонне храма 8-го века Тоседайдзи Кондо, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В Японии повреждение культурных ценностей может повлечь за собой штраф в размере до 2 тысяч долларов или тюремное заключение на 5 лет.

6. Пассажир, открывший аварийную дверь в полете. Пассажиру рейса Asiana Airlines удалось открыть запасную дверь за несколько минут до приземления. Самолет приземлился благополучно, о пострадавших не сообщается. Подобные инциденты также были зарегистрированы в США, где пассажиры пытались открыть аварийные выходы. Например, в марте пассажир Delta открыл дверь, активировал надувную эвакуационную горку и вышел из самолета, пока он находился на взлетно-посадочной полосе. Мужчина был арестован.

Как сообщал УНИАН, уже с весны 2024 года Венеция введет плату за вход в город в надежде сократить количество туристов одного дня. Кроме того, с июня в городе введут ограничения на количество людей в туристических группах и запретят громкоговорители.

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