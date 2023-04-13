Вандалов, повреждающих памятники в Италии, ждет суровое наказание.

Власти Италии предложили штрафовать на сумму от 10 тысяч до 60 тысяч евро людей, которые наносут ущерб памятникам или другим культурным объектам.

Согласно новому закону, поддержанному министром культуры Италии Дженнаро Санджулиано, взимаемые суммы будут использоваться для оплаты ремонта и уборки поврежденных объектов, пишет The Independent.

Правительство страны уже одобрило эту инициативу на заседании 11 апреля, теперь его должны утвердить окончательно.

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"Нападения на памятники и художественные объекты наносят экономический ущерб всем. Для ихочистки необходимо вмешательство узкоспециализированного персонала и использование очень дорогостоящих машин. Тот, кто совершает эти действия, должен также взять на себя финансовую ответственность", – говорится в заявлении министра Санджулиано.

Он напомнил, что правительство было вынуждено выплатить 40 тысяч евро за очистку фасада Палаццо Мадама 15-го века, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО в Турине, после недавнего акта вандализма.

На решение властей во многом повлияли участившиеся случаи повреждения культурных объектов как недобросовестными туристами, так и протестующими, устраивающими различные акции, в том числе с применением краски и других субстанций.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Венеции устроили "охоту" на человека, который прыгнул с крыши здания в канал.

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