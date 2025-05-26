Германия готова рассмотреть вариант прекращения финансовой поддержки Словакии и Венгрии со стороны ЕС в случае, если эти страны и в дальнейшем будут отклоняться от согласованного курса развития Евросоюза.

Как передает Bloomberg, об этом на конференции WDR Europaforum заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, страны-члены, которые нарушают верховенство права, могут столкнуться с последствиями, поскольку всегда есть возможность отозвать европейские фонды:

"Если это будет необходимо, то мы будем иметь дело с этим. Мы не сможем избежать этого конфликта с Венгрией и Словакией, если продолжим этот курс. Мы не можем позволить, чтобы решения всего ЕС зависели от небольшого меньшинства. И, безусловно, могли бы быть более четкие слова и, возможно, более жесткие конфликты".

Германия является важным партнером для обеих стран с экспортной ориентацией, где автопроизводители, в частности Volkswagen AG, существенно способствуют экономическому росту. Как отмечает издание, заявление Мерца демонстрирует его готовность к эскалации конфликта с Будапештом и Братиславой.

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Венгрия и Словакия против ЕС

Напомним, ранее партия венгерского премьер-министра Виктора Орбана внесла в парламент новый законопроект под названием "Прозрачность в общественной жизни".

Этот документ позволяет Управлению защиты суверенитета вносить в "черный список" организации, которые получают иностранное финансирование и считаются угрозой национальному суверенитету.

Критики сравнивают эти инициативы с российским законом об "иностранных агентах", считая их инструментом для подавления оппозиции и независимых медиа.

Кроме того, сопротивление Орбана неоднократно приводило к затягиванию решений ЕС по помощи Украине и введению санкций против России.

Между тем правительство словацкого премьера Роберта Фицо усилило риторику, направленную против Евросоюза и Украины.

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