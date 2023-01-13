По всей Германии со 2 февраля 2023 года отменят требование носить маску в общественном транспорте дальнего следования, в том числе международного сообщения. Это последняя карантинная мера, действующая в стране после объявления немецкими властями об окончании пандемии COVID-19.
По словам федерального министра здравоохранения Карла Лаутербаха, вместо этого правительство хочет сосредоточиться на большей личной ответственности граждан, пишет WDR.
"Мы просто должны больше полагаться на личную ответственность и добровольность", – заявил Лаутербах.
Как отмечает издание, согласно действующему ныне в стране законодатеству по противодействия коронавирусу, требование обязательного ношения масок в междугородних поездках должно было действовать до 7 апреля 2023 года. Однако призывы к скорейшей отмене масок в последнее время стали звучать в Германии все чаще.
Также на отмене настаивали в национальной железнодорожной компании Deutsche Bahn, указывая в том числе на повышенную нагрузку на персонал из-за необходимости проводить контроль соответствующей меры.
Что касается перевозок в общественном транспорте внутри федеральных земель, то требование наличия маски уже отменено в Баварии, Саксонии-Анхальт и Шлезвиг-Гольштейне. Северный Рейн-Вестфалия отменит меру с 1 февраля, а Берлин, Бранденбург, Тюрингия, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония и Баден-Вюртемберг намерены отменить ее не позднее начала февраля.
После 2 февраля требование ношения масок в Германии будет применяться только в клиниках, домах престарелых, медицинских кабинетах и других медицинских учреждениях.
Коронавирус в Европе
Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией, примерно тогда же инфекция распространилась на Европу.
С марта 2020 года в Европе начали вводить различные карантинные меры. К лету 2022 года большинство стран Европы отказлись от карантинных ограничений. Последней COVID-ограничения на въезд сняла Испания в октябре.
При этом к осени 2022 года большинство стран Европы уже отменили требование обязательного ношения масок в транспорте. В частности, мера уже не является обязательной в соседних с Германиях странах. Поэтому пассажиры международных поездов выражали негодования по поводу требования надевать маски сразу после пересечения немецкой границы.
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