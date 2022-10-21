Новые правила въезда в Испанию вступили в силу с полуночи 21 октября 2022 года.

Власти Испании объявили о снятии ограничений на въезд для туристов из-за пределов Евросоюза, действовавших в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, в Европе больше не осталось стран, требующих от путешественников из третьих стран сертификаты вакцинации, ПЦР-тесты или справки о выздоравлении.

Как пишет Schengenvisainfo, новые правила въезда в Испанию вступили в силу с полуночи 21 октября 2022 года.

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Теперь путешественники, не являющиеся гражданами ЕС, могут въезжать в Испанию без ограничений, связанных с COVID-19, также им больше не нужно заполнять специальную медицинскую форму.

Кроме того, они не обязаны соблюдать какие-либо другие дополнительные меры на территории страны.

Пандемия COVID-19 – что известно

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань, а 11 марта 2020 года ВОЗ признала коронавирус пандемией. По состоянию на середину октября 2022 года в мире COVID-19 заболели около 625 млн человек, из них более 6,5 млн умерли. Пандемия коронавируса стала одной из самых смертельных в истории.

Сфера туризма едва ли не больше всего пострадала от последствий пандемии, ведь с марта 2020 года путешествия по всему миру практически остановились на несколько месяцев. Летом 2020 года некоторые страны начали возобновлять туристические путешествия, впрочем, с жесткими ограничениями.

К лету 2022 года большинство стран мира и, в частности, Европы отменили практически все туристические ограничения, вызванные пандемией, однако некоторые страны все же оставляли жесткие карантинные ограничения до последнего. Люксембург отменил ограничения с 1 октября, и в итоге Испания осталсь последней страной ЕС, требующей от путешественников статус вакцинации.

На данный момент в мире фиксируется всплеск заболеваемости COVID-19, однако пока что страны не планируют возвращать жесткие ограничения, относясь к коронавирусу скорее как к сезонному заболеванию.

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