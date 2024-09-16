Жители шестого округа Будапешта, главного туристического района венгерской столицы, с небольшим перевесом проголосовали за запрет краткосрочной аренды жилья с 2026 года, в частности, через популярный сервис Airbnb.
Согласно результатам референдума, запрет поддержали 54% избирателей при явке 20,52%, что, по словам местных властей, значительно превышает уровни, наблюдаемые по другим местным инициативам, пишет Reuters.
"Большинство голосов "За" свидетельствует о том, что жители округа ценят спокойствие своего дома больше, чем потерянный доход", – говорится в заявлении местного совета.
В свою очередь противники запрета заявляют, что этот шаг ударит по доходам не только владельцев квартир, но и близлежащих кафе и ресторанов, обслуживающих в основном иностранных туристов.
По данным Евростата, в 2023 году почти 719 миллионов ночей проживания в Европейском союзе были забронированы через онлайн-платформы Airbnb, Booking, Expedia Group и Tripadvisor, а среди столиц ЕС лидировал Париж с более чем 19 миллионами ночей проживания.
В Центральной Европе Будапешт был самым популярным местом для краткосрочного проживания с 6,7 миллионами ночей проживания, опередив Вену, Прагу, Варшаву, Краков и другие города.
Отметим, Будапешт – далеко не единственный популярный туристический город, где решили бороться с краткосрочной арендой жилья через Airbnb. Особенно активно с этим борются в Испании, где местные жители все больше жалуются, что для них стало практически невозможным долгосрочно арендовать по доступной цене жилье, поскольку его занимают краткосрочные туристы. В частности, о планах ввести ограничения на краткосрочную аренду уже заявили в Барселоне и на Канарских островах.
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