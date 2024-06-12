Первым делом путешественникам советуют проверять информацию о владельце жилья.

Сервис Airbnb является одной из самых платформ, которые туристы используют для аренды жилья на время отдыха. Однако также там нередко орудуют мошенники, желающие нажиться на путешественниках.

Эксперт по путешествиям, владелец компании YourAirHost Стефан Хоффельнер в комментарии The Independent рассказал туристам, как не стать жертвой мошенников на Airbnb. По его словам, в первую очередь потенциальным арендаторам стоит проверить профиль владельца жилья на сервисе – он обязательно должен иметь галочку, подтверждающую, что арендодатель предоставили Airbnb идентификационную и любую другую необходимую информацию.

"Обязательно просмотрите профиль хозяина, чтобы узнать отзывы предыдущих гостей. Отсутствие отзывов или отзывы, которые кажутся слишком положительными или сгенерированными, могут быть признаком мошенничества. Обратите внимание на постоянство отзывов, оставленных за определенный период времени. Множество обзоров, сделанных подряд, могут быть сфабрикованы", – предупредил Хоффельнер.

Видео дня

Следующий шаг – проверка качества фотографий. Если в профиле много идеальных, хорошо освещенных и немного нестандартных снимков, это может быть признаком того, что фотографии были украдены с другого сайта, добавил эксперт.

Например, семья, которую недавно обманули на 4 тысячи фунтов стерлингов (около 5,1 тысячи доларов), когда их жилье на Airbnb оказалось фейковым, в результате после поиска в Google обнаружила, что мошенники скопировали все фотографии с настоящего объявления и попытались выдать его за свое жилье.

"Если одни и те же изображения появляются на разных веб-сайтах, это тревожный сигнал", – констатировал Хоффельнер.

Еще одна распространенная проблема при бронировании через Airbnb – коммуникация. Прежде чем бронировать жилье, эксперт советует задать хозяину несколько вопросов, чтобы получить представление о том, где находится объект размещения и как к нему добраться. Общение через специальную систему обмена сообщениями Airbnb гарантирует, что разговоры документируются и безопасны.

"Если хозяин делает необычный запрос, например, предоставляет личную информацию или платежные реквизиты за пределами Airbnb, будьте осторожны", – предупреждает он.

Эксперт пояснил, что если что-то пойдет не так с вашим бронированием, Airbnb может отказаться выплатить вам компенсацию, если ваша переписка с хозяином будет за пределами платформы.

Если вы удовлетворены хозяином и объявлением, следующим шагом к защите вашего бронирования станет оплата через безопасную платежную систему Airbnb. Сторонние способы оплаты не защищены гарантиями AirCover Airbnb, предупредил Хоффельнер.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты составили список из 10 городов мира, где туристы чаще всего рискуют стать жертвами аферистов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.