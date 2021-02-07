По словам главы МИД, Украина хочет положить начало новым программам мобильности, чтобы украинцы имели больше возможностей путешествовать в США.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что в настоящее время упрощение визового режима для путешествий в США невозможно.

Читайте такжеПервый разговор Зеленского и Байдена: в МИД рассказали о подготовкеКак передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил в программе "Субботнее интервью" на Радио Свобода.

Глава МИД отметил, что в ходе телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном поднял вопрос межчеловеческих контактов.

"Мы бы хотели, чтобы даже несмотря на коронавирус, несмотря на все ограничения, нам критически важно поддерживать и развивать межчеловеческие контакты между Соединенными Штатами и Украиной", - заявил Кулеба.

Он добавил, что речь идет о новых возможностях для широкой общественности украинцев в контексте начала программ мобильности и, в частности молодежи.

"Когда украинцы смогут больше путешествовать в Америку, а американцы - больше в Украину. Нам это очень нужно", - подчеркнул Кулеба.

При этом министр отметил, что сейчас вопрос упрощения визового режима для путешествий в США нереален.

"Честно вам скажу, сейчас этот вопрос нереален, то есть, чтобы поднять его и сразу решить. Когда-то мы, безусловно, будем держать его, и добиваться такого, но я за то, чтобы ставить для себя амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с Соединенными Штатами речь не идет", - подчеркнул глава МИД.

Украина на США: сотрудничество после победы Байдена

Как сообщал УНИАН, 1 февраля министр иностранных дел Украины Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен провели телефонный разговор и договорились сделать более амбициозным партнерство между двумя странами.

Блинкен сказал, что выступает за то, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой своих обязательств по мирному урегулированию.

Блинкен заверил Кулебу в готовности новой администрации США развивать прочную экономическую и военную поддержку Украины, включая предоставление летального оружия.

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Автор: Виталий Саенко