Восстанавливается ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны, а также есть положительные сдвиги в графике скоростные поезда "Интерсити+".

"Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов.

Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

Среди них предусмотрены четыре новых поезда международного сообщения – до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены, четыре введенных в течение 2022 года новых рейса Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.

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Открыта продажа билетов на новые поезда международного сообщения:

№90/89 "Киев – Перемышль (Польша)" через Винницу, Хмельницкий, Тернополь;

через Винницу, Хмельницкий, Тернополь; №351/352 "Киев – Кишинев (Молдова").

При этом в ноябре поступят в продажу билеты на новый поезд "Харьков – Хелм (Польша)", а 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги "Вена (Австрия) – Чоп".

Ключевые обновления по маршрутам в пределах Украины:

Поезд №65/66 "Харьков – Умань" соединит оба города с Днепром.

соединит оба города с Днепром. Поезд №266/265 "Ковель – Ужгород" . Впервые за много лет соединены Волынь и Западное Полесье с горнолыжным регионом в Славском, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении из Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.

. Впервые за много лет соединены Волынь и Западное Полесье с горнолыжным регионом в Славском, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении из Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00. Поезд №769/770 "Жмеринка – Хутор-Михайловский". Это новое экспериментальное сообщение для деблокированной Северной Сумщины со столицей и Винниччиной.

Три новых сообщения готовятся к запуску уже в ближайшее время:

Поезд № 111/112 "Изюм – Киев" предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей деоккупированной Харьковщины.

предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей деоккупированной Харьковщины. Поезд № 131/132 "Запорожье – Львов" будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям Северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.

будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям Северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром. Поезд № 191/192 "Краматорск – Одесса" будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать поближе к южным регионам.

Восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:

№ 3/4 "Запорожье – Львов" продлен до Ужгорода на ежедневной основе;

продлен до Ужгорода на ежедневной основе; № 5/6 "Запорожье – Ивано-Франковск" продлен до Рахова;

продлен до Рахова; № 15/16 "Харьков – Ивано-Франковск" продлен до Рахова;

продлен до Рахова; № 17/18 "Харьков – Львов" продлен до Ужгорода;

продлен до Ужгорода; № 21 "Харьков – Львов" продлен до Трускавца;

продлен до Трускавца; № 41/42 "Днепр – Львов" продлен до Трускавца;

продлен до Трускавца; № 149/150 "Кременчуг – Ивано-Франковск" продлен до Ворохты;

продлен до Ворохты; № 45/46 "Харьков – Ужгород" возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;

возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем; № 7/8 "Киев – Черновцы" получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;

получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28; № 49/50 Киев – Трускавец" ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.

Скоростные поезда Интерсити+ имеют положительные сдвиги в графике:

№ 715/716 Киев – Перемышль – Киев" ускорен на 2 часа в каждом направлении;

ускорен на 2 часа в каждом направлении; № 705 "Киев – Перемышль" ускорен более чем на 3 часа;

Время отправления поездов направления "Киев – Харьков – Киев" и "Киев – Чернигов – Киев" стал значительно удобнее для пассажиров:

№ 723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;

будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07; № 725 "Харьков – Киев" будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;

будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19; № 724 "Киев – Харьков " будет отправляться из Киева в 15: 53, прибывать в Харьков в 20:53;

" будет отправляться из Киева в 15: 53, прибывать в Харьков в 20:53; № 708/707 "Киев – Чернигов" будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10: 11;

будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10: 11; № 710/709 "Чернигов – Киев" будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19: 48.

Кроме того, в "Укрзализныце отметили, что на участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах, что дает возможность более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить затраты электроэнергии на тягу – экономится 25 000 кВт/ч ежесуточно.

Как работает "Укрзализныця" во время войны

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

11 августа "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.

10 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила "Днестровский Экспресс".

13 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила в чат-боте продажу абонементов на проезд в электричках.

14 октября было восстановлено сообщение с Краматорском.

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