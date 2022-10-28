"Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрено 14 новых рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.
Среди них предусмотрены четыре новых поезда международного сообщения – до Кишинева, Перемышля, Хелма и Вены, четыре введенных в течение 2022 года новых рейса Интерсити+, а также сразу 58 оптимизированных рейсов по Украине и за границу.
- Открыта продажа билетов на новые поезда международного сообщения:
- Ключевые обновления по маршрутам в пределах Украины:
- Три новых сообщения готовятся к запуску уже в ближайшее время:
- Восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:
- Скоростные поезда Интерсити+ имеют положительные сдвиги в графике:
Открыта продажа билетов на новые поезда международного сообщения:
- №90/89 "Киев – Перемышль (Польша)" через Винницу, Хмельницкий, Тернополь;
- №351/352 "Киев – Кишинев (Молдова").
При этом в ноябре поступят в продажу билеты на новый поезд "Харьков – Хелм (Польша)", а 11 декабря начнет курсирование новый ежедневный рейс австрийской железной дороги "Вена (Австрия) – Чоп".
Ключевые обновления по маршрутам в пределах Украины:
- Поезд №65/66 "Харьков – Умань" соединит оба города с Днепром.
- Поезд №266/265 "Ковель – Ужгород". Впервые за много лет соединены Волынь и Западное Полесье с горнолыжным регионом в Славском, столицей "солеваров" Дрогобычем и главными городами Закарпатья. При этом прохождение Львова в направлении из Закарпатья на Волынь удобно запланировано около 06:00, а в обратном направлении около 22:00.
- Поезд №769/770 "Жмеринка – Хутор-Михайловский". Это новое экспериментальное сообщение для деблокированной Северной Сумщины со столицей и Винниччиной.
Три новых сообщения готовятся к запуску уже в ближайшее время:
- Поезд № 111/112 "Изюм – Киев" предоставит прямой поезд дальнего сообщения в столицу для жителей деоккупированной Харьковщины.
- Поезд № 131/132 "Запорожье – Львов" будет следовать через Киев, Житомир и Ковель, предоставляя жителям Северного Полесья удобное сообщение с Волынью, Львовщиной, столицей и Днепром.
- Поезд № 191/192 "Краматорск – Одесса" будет следовать через Днепр и позволит жителям Донбасса накануне зимы выехать поближе к южным регионам.
Восстанавливается целый ряд маршрутов, курсировавших до полномасштабной войны:
- № 3/4 "Запорожье – Львов" продлен до Ужгорода на ежедневной основе;
- № 5/6 "Запорожье – Ивано-Франковск" продлен до Рахова;
- № 15/16 "Харьков – Ивано-Франковск" продлен до Рахова;
- № 17/18 "Харьков – Львов" продлен до Ужгорода;
- № 21 "Харьков – Львов" продлен до Трускавца;
- № 41/42 "Днепр – Львов" продлен до Трускавца;
- № 149/150 "Кременчуг – Ивано-Франковск" продлен до Ворохты;
- № 45/46 "Харьков – Ужгород" возвращается к курсированию через Сумы, что предоставит удобное сообщение северо-восточному региону с Закарпатьем;
- № 7/8 "Киев – Черновцы" получил удобное утреннее прибытие в Черновцы в 08:28;
- № 49/50 Киев – Трускавец" ускоряется на 3 часа и прибывает в 08:45.
Скоростные поезда Интерсити+ имеют положительные сдвиги в графике:
- № 715/716 Киев – Перемышль – Киев" ускорен на 2 часа в каждом направлении;
- № 705 "Киев – Перемышль" ускорен более чем на 3 часа;
Время отправления поездов направления "Киев – Харьков – Киев" и "Киев – Чернигов – Киев" стал значительно удобнее для пассажиров:
- № 723 Харьков – Киев будет отправляться из Харькова в 17:06, прибывать в Киев в 22:07;
- № 725 "Харьков – Киев" будет отправляться из Харькова в 07:15, прибывать в Киев в 12:19;
- № 724 "Киев – Харьков" будет отправляться из Киева в 15: 53, прибывать в Харьков в 20:53;
- № 708/707 "Киев – Чернигов" будет отправляться из Киева в 07:43, прибывать в Чернигов в 10: 11;
- № 710/709 "Чернигов – Киев" будет отправляться из Чернигова в 17:21, прибывать в Киев в 19: 48.
Кроме того, в "Укрзализныце отметили, что на участках с наибольшим пассажиропотоком вдвое увеличено количество вагонов в 17 существующих поездах, что дает возможность более эффективно использовать парк локомотивов и уменьшить затраты электроэнергии на тягу – экономится 25 000 кВт/ч ежесуточно.
Как работает "Укрзализныця" во время войны
"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.
11 августа "Укрзализныця" в партнерстве с Mastercard объявила о запуске собственного мобильного приложения для продажи билетов и информирования пассажиров.
10 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила "Днестровский Экспресс".
13 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила в чат-боте продажу абонементов на проезд в электричках.
14 октября было восстановлено сообщение с Краматорском.