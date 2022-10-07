"Укрзализныця" назначает пригородный поезд сообщением Харьков – Изюм, а также рельсовый автобус Изюм – Балаклея.

"Укрзализныця" с 10 октября начинает курсирование рельсовых автобусов сообщением Харьков – Изюм – Харьков и Изюм – Балаклея – Изюм.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Пригородный поезд №6403/6404 отправляется из Харькова в 07:00 и прибывает в Изюм в 10:47. С Изюма поезд отправляется в 17:02 и прибывает в Харьков в 20:48.

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Отмечается, что билеты можно приобрести в кассах или на пути следования поезда у разъездных кассиров. Стоимость проезда из Харькова в Изюм составляет 41,50 грн.

Кроме того, рельсовый автобус №6602/6603 отправляется из Изюма в 10:59, прибывает в Балаклею в 12:29. Из Балаклеи отправляется в 15:08 и прибывает на станцию Изюм в 16:38.

"Также для удобства пассажиров на станции Балаклея из указанного рельсового поезда обеспечена удобная пересадка на электропоезда, которые курсируют до станций Харьков-Пассажирский и Харьков-Левада", - говорится в сообщении.

С детальным расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на сайте регионального филиала "Южная железная дорога".

"После разминирования направления взрывотехниками, железнодорожники в сжатые сроки восстановили пути. В частности, устранили около 25 повреждений рельсов, шпал, стрелочных переводов и прочее", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также отметили, что железнодорожники восстановили движение поездов под электротягой на всем участке из Харькова в Балаклею.

Работа "Укрзализныци" в период войны

"Укрзализныця" с 10 октября назначает региональный экспресс №802/801 Черновцы – Львов, который фактически повторяет исторический маршрут "Люкс-торпеды".

"Укрзализныця" уже запустила поезда в освобожденную Балаклею.

Кроме того, в октябре "Укрзализныця" запустит первые тестовые рейсы поездов "Интерсити" из Краматорска с возобновлением перевозок на постоянной основе.