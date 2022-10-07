Маршрут поезда будет проходить через Залещики, Чертков, Тернополь, Золочев и другие города.

"Укрзализныця" с 10 октября назначает региональный экспресс №802/801 Черновцы – Львов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

"Днестровский экспресс" должен был отправиться в свое первое путешествие еще в конце февраля, но тогда наши вагоны уже были задействованы в эвакуации украинцев, так что премьеру пришлось отложить", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поезд будет курсировать ежедневно из Черновцов в 05:30, прибытие во Львов в 12:18. В обратном направлении поезд будет отправляться из Львова в 15:07, прибытие в Черновцы в 22:05.

Маршрут поезда будет проходить через Залещики, Чертков, Тернополь, Золочев и другие города.

Билеты можно приобрести в приложении, чат-боте, на сайте и в кассах "Укрзализныци".

"Укрзализныця" во время войны:

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

10 июня были подписаны изменения к соглашениям в рамках Проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО "Укрзализныця" (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность "Укрзализныци" – 148,5 млн евро).

1 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей "Укрзализныци".

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