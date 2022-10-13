Стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром.

С сегодняшнего дня, с 13 октября, в чат-боте "Укрзализныци" во всех мессенджерах можно приобрести абонементы на месячный проезд пригородными рейсами в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

В частности, абонементы на месячный проезд пригородными рейсами можно купить на маршрутах в Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

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Отмечается, что стоимость абонемента стартует от 200 грн и зависит от конкретного маршрута, выбранного пассажиром.

"С абонементом пассажир получает безлимитное количество поездок пригородными рейсами по выбранному маршруту в течение 30 дней от даты старта абонемента", - говорится в сообщении.

Также можно приобрести абонемент на киевскую кольцевую электричку, что будет удобно для жителей столицы.

Кроме того, в чат-боте можно приобрести билеты на все пригородные рейсы Одесской железной дороги.

"Укрзализныця" во время войны:

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

10 июня были подписаны изменения к соглашениям в рамках Проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО "Укрзализныця" (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность "Укрзализныци" – 148,5 млн евро).

1 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей "Укрзализныци".

10 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила "Днестровский экспресс".

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