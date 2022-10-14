Поезда до Краматорска не курсировали с начала апреля.

"Укрзализныця" с сегодняшнего дня, 14 октября, возобновляет железнодорожное сообщение с Краматорском Донецкой области. Поезда сюда не курсировали с начала апреля.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 06:52 и прибывает в Краматорск в 14:03. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:35 и прибывать в Киев в 21:13.

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Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Дарница, Лубны, Миргород, Полтава, Красноград, Лозовая и Славянск.

В пресс-службе также напомнили, что недавно поезда начали курсировать до Балаклеи, Дергачева, Чугуева и Изюма.

"Укрзализныця" во время войны:

"Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

10 июня были подписаны изменения к соглашениям в рамках Проекта электрификации украинской железной дороги, согласно которым 50 млн евро было направлено на поддержку ликвидности АО "Укрзализныця" (общий объем кредита ЕБРР на ликвидность "Укрзализныци" – 148,5 млн евро).

1 сентября 2022 года министр финансов Украины Сергей Марченко и директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подписали соглашение, которое позволит направить часть кредита ЕБРР в объеме 98,5 млн евро на обеспечение ликвидности для финансирования критически важных потребностей "Укрзализныци".

10 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила "Днестровский экспресс".

13 октября 2022 года "Укрзализныця" запустила в чат-боте продажу абонементов на проезд в электричках.

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