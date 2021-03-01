Ограничения касаются стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону.

Испания продлила ограничения на необязательные поездки из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, до 31 марта.

Читайте такжеВ Испании "похоронили" сферу развлечений (фоторепортаж)Ограничения должны были снять 28 февраля, однако в пятницу их продлили, чтобы сдерживать распространение коронавируса, пишет The Local.

В то же время путешествия из некоторых стран с небольшими уровнем заражения разрешены. В частности из Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, Китая, регионов Гонконга и Макао.

Список, который впервые составили 30 июня, неоднократно обновлялся. 28 января из него исключили Японию.

Из-за новых штаммов коронавируса правительство Испании также продлило ограничения на полеты из Великобритании, Южной Африки и Бразилии до 16 марта.

Коронакризис в Испании

В декабре сообщалось, что у Испании амбициозные планы на 2021 год и страна надеется вновь принять туристов уже в марте.

Правительство Испании одобрило проведение национального пилотного проекта с четырехдневной рабочей неделей, чтобы выйти из коронакризиса.

В связи с пандемией в стране второй год подряд отменяют фестиваль Сан-Фермин в Памплоне.

Из-за коронавируса госдолг Испании достиг наивысшего уровня за 100 лет.

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Автор: УНИАН