За четвертый квартал 2022 года украинский паспорт переместился с 35-го на 36-е место в рейтинге из-за изменений в позициях других стран.

Эксперты по вопросам гражданства прогнозируют, что паспорт Украины может войти в десятку сильнейших паспортов мира, если страна вступит в Европейский Союз.

Как свидетельствуют опубликованные 10 января данные Индекса паспортов мира на первый квартал 2023 года от компании Henley & Partners, основанные на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), за отчетный период украинский паспорт переместился с 35-го на 36-е место в рейтинге из-за изменений в позициях других стран. При этом за последние три месяца Украина не заключала договоров о безвизовом перемещении – сейчас владельцы паспорта Украины имеют возможность передвигаться без визы или с визой по прибытию по 144 странам мира.

В то же время аналитики Henley & Partners напоминают, что гражданам Украины было предоставлено право на проживание и работу в Европейском Союзе на срок до трех лет согласно с европейским планом действий в чрезвычайных ситуациях на период крупнейшего миграционной кризиса этого века.

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"Поднявшись на 24 позиции за последнее десятилетие, Украина, скорее всего, войдет в десятку самых сильных паспортов мира, если вступит в ЕС. Переговоры о членстве должны начаться в ближайшие несколько месяцев, после одобрения заявки Украины на получение статуса кандидата в ЕС в июне 2022 года", – прогнозируют эксперты Henley & Partners.

В то же время, как отмечают составители рейтинга, пятый год подряд рейтинг сильнейших паспортов мира по количеству безвизовых направлений (или с визой по прибытию) возглавляет Япония – для обладателей ее паспортов открыты 193 страны мира из 227. Сингапур и Южная Корея заняли второе место с результатом 192 безвизовых направления.

При этом по состоянию на начало 2023 года показатели глобальных путешествий достигли 75% от допандемийного уровня. Однако более глубокий анализ данных указывает на наибольший разрыв за 18-летнюю историю индекса между его лидерами и аутсайдерами: граждане Афганистана, чей паспорт остается на последнем месте, могут путешествовать по 27 странам мира без виз, отмечают в Henley & Partners.

Анализ экспертов Henley & Partners также указывает на связь между силой паспорта и экономическим влиянием страны. Владельцы паспортов Афганистана, Ирака (29 безвизовых направления) и Сирии (30) фактически лишены возможности не только безвизовых путешествий, а также экономического развития.

"Индекс – это полезный инструмент для путешественников. Однако для граждан мира и международных бизнесменов лучшим показателем экономических возможностей, предоставленных их паспортами, является показатель того, какая часть мирового ВВП доступна им без визы. Наш анализ на основе индекса паспортов указывает, какой экономический потенциал обеспечивает каждый паспорт, и его можно использовать как инструмент для понимания постоянно растущего экономического неравенства и неравенства в уровне благосостояния", – объясняет глава группы компаний Henley & Partners и основатель концепции индекса паспортов Крис Келин.

На микроуровне исследования Henley & Partners указывает, что всего 6% паспортов во всем мире дает своим владельцам безвизовый доступ в более чем 70% мировой экономики.

Например, отмечают в Henley & Partners, японский паспорт дает безвизовый доступ к 193 пунктам назначения (85% мира). В совокупности на эти страны приходится 98% мировой экономики (при этом вклад Японии в ВВП составляет около 5%). Чтобы сравнить эту цифру с паспортом из нижней части, владельцы паспорта Нигерии могут получить безвизовый доступ всего к 46 пунктам назначения (20% иира), и на эти страны приходится лишь 5% мирового ВВП. В нижней части рейтинга паспорт Афганистана обеспечивает безвизовый доступ к 12% мира и менее чем 1% мирового ВВП.

С точки зрения процентного соотношения от мирового ВВП, США и Китай отвечают за 25% и 19% соответственно, но владельцы американских паспортов могут получить безвизовый доступ еще к 43% мирового ВВП, в результате чего их общая доля достигает 68%, тогда как владельцы китайских паспортов могут получить безвизовый доступ только к дополнительным 7%, в результате чего их общий показатель составляет лишь 26% мирового валового внутреннего продукта.

Южная Корея и Россия имеют схожие национальные ВВП, которые составляют около 1,9% мирового экономического производства. Тем не менее, Южная Корея имеет 192 балла согласно индексу паспортов, что дает обладателям ее паспортов доступ к 81% мирового ВВП, в то время как у России 118 баллов, что дает обладателям ее паспортов доступ к 19% мировой экономики.

Вступление Украины в Евросоюз

28 февраля 2022 года, сразу после начала полномасштабного вторжения России, президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство нашей страны в ЕС. Статус кандидата на вступление в Евросоюз также захотели получить Молдова и Грузия.

23 июня Европарламент принял резолюцию о предоставлении украинскому государству и Молдове статуса кандидатов на вступление в Евросоюз.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин в ноябре 2022 года заявила, что Украина может вступить в ЕС даже без завершения войны.

В начале января 2023 года глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что лидеры стран-членов Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина-ЕС, который должен состояться в начале марта этого года.

При этом, согласно результатам опросов, большинство жителей Евросоюза и Украины поддерживают ее присоединение.

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