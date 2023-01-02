По его словам, прогресс Украины в осуществленных на данный момент шагах стабилен и заслуживает одобрения.

Лидеры стран-членов Евросоюза поднимут вопрос начала переговоров по вступления Украины на следующем саммите Украина-ЕС.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. Мероприятие состоится в начале этого года.

По словам Маасикаса, политика расширения Евросоюза продолжает быть геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

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"Могу лишь повторить, что историческим июньским решением Европейского Совета Украина получила перспективу стать членом ЕС при продолжении реформ. Мы еще не на том этапе, когда принимаем решение о начале переговоров, но прогресс Украины в осуществленных на данный момент шагах стабильный и заслуживает одобрения", - пояснил дипломат.

Как известно, согласно последним соцопросам Киевского международного института социологии, более 90% граждан Украины поддерживают ее членство в Евросоюзе.

"Мы верим, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку считает это важнейшим и надежным способом обеспечения собственного мира, стабильности и долгосрочного процветания. И если народ решил стать европейским во всех смыслах этого слова - кто же на этой Земле имеет право лишать его этого?"- Подытожил посол.

Вступление Украины в ЕС

23 июня 2022 года Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

В то же время Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить.

В сентябре премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина хочет до конца 2022 года выполнить все 7 условий Еврокомиссии и перейти к переговорам относительно членства в ЕС.

Позже стало известно, что Еврокомиссия весной 2023 года предварительно оценит прогресс Украины в выполнении семи рекомендаций, необходимых для начала переговоров по членства Украины в ЕС.

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