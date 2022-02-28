Украина подаст заявку на вступление в ЕС в ближайшее время.

Денис Шмыгаль заявил, что Украина подаст заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре в ближайшее время.

"Украинцы давно доказали, что все мы неотъемлемая часть европейского сообщества. Пора закрепить это на бумаге. Украина подает заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре.

Принять Украину в Евросоюз по новой особой процедуре вчера после нашего разговора предложил Премьер Словакии Эдуард Гегер. Ночью Президент Украины Владимир Зеленский разговаривал с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен", - говорится в сообщении премьер-министра.

Ранее Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что Украина должна стать членом ЕС, чтобы получить солидарность других стран Евроблока в войне с Россией. "Со временем Украина присоединится к нам. Эта страна - часть нашей семьи, одна из нас, и мы хотим видеть её в Евросоюзе", - сказала фон дер Ляйен.

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