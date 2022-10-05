Уровень одобрения в странах ЕС отличается.

Две трети (66%) опрошенных европейцев высказались за вступление Украины в ЕС.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Фондом Бертельсмана, пишет Bild.

Уровень одобрения в странах ЕС отличается. Так, в Польше 84% респондентов высказались за. В Германии и Франции он был значительно меньше – 60%.

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Уровень поддержки украинских беженцев в июне был 80%. Однако по сравнению с мартом одобрение упало на 5%. Поддержка упала на 8 процентных пунктов во Франции, на 7 процентных пунктов в Нидерландах и на 6 процентных пунктов в Польше.

Вступление Украины в ЕС

Как сообщал УНИАН, 23 июня Евросовет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском союзе.

В то же время Украина должна воплотить ряд важных реформ. Еврокомиссия представила семь рекомендаций по внедрению необходимых реформ. В частности, среди этих рекомендаций - ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов воплощения закона о деолигархизации, согласование аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и другие.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной семи рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина работает над выполнением всех рекомендаций Европейского союза для получения положительной оценки Европейской Комиссии до конца года.

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