Когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором, отметила вице-премьер.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может вступить в ЕС даже без завершения войны.

"Я не буду делать никаких прогнозов относительно времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в случае, если война не будет окончательно завершена", - заявила Стефанишина в Канаде, отвечая на вопросы журналистов на полях Галифакской конференции по безопасности, передает "Европейская правда".

Впрочем, вице-премьер не стала уточнять, какие элементы войны могут затянуться до того времени, когда Украина вопрос вступления в ЕС перейдет к практической плоскости, но напомнила, что ранее Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение несмотря на наличие оккупированных территорий.

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"Напомню, что мы подписали Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганский областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", - подчеркнула она.

Вступление Украины в ЕС: что известно

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

21 августа глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз в следующем году проанализирует выполнение Украиной этих рекомендаций, чтобы сохранить статус страны-кандидата на вступление в евросообщество.

Сейчас Украина выполнила 70% требований для вступления в ЕС. Шмыгаль озвучил планы государства быть полностью готовым к вступлению в Европейский Союз до конца 2024 года.

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