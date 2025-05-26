Первые две ошибки девушка допустила сразу по прибытию в аэропорт Стамбула.

Отправляясь в путешествие в новое место, большинство туристов неизбежно совершают досадные ошибки. Однако всегда лучше учиться не на своих, а на чужих ошибках. Тем более, что многие туристические блоггеры с удовольствием делятся опытом онлайн.

Американка Элисон Каплан с подругами провела месяц в Турции. И хотя в целом она осталась довольна отдыхом, девушка уверена, что он мог бы быть еще лучше, если б она не допустила пять распространенных ошибок новичков, рассказала он в своем блоге на Business Insider.

"В ноябре я отправилась в месячную поездку с подругами в Турцию. Перед отъездом я провела много вечеров, изучая достопримечательности, которые обязательно нужно посетить, выбирая симпатичные варианты размещения и поддерживая свой статус в "Бриллиантовой лиге", изучая турецкий язык в Duolingo. Мои приготовления окупились, и у нас была замечательная поездка – но мы с подругами допустили несколько ошибок, которых мы обязательно избежим в следующий раз", – поделилась Элисон.

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1. В Стамбуле два международных аэропорта. Девушки не учли, что Аэропорт Стамбула (IST) находится в европейской части города, а международный аэропорт имени Сабихи Гекчен (SAW) – в азиатской. При этом поездка из одного аэропорта в другой на автобусе может занять около двух часов.

"Мы с друзьями все прилетели в IST, но некоторые из нашей группы забронировали внутренние рейсы из SAW на следующее утро, не осознавая, что это другой аэропорт в Стамбуле. Мы все вылетели, но нам пришлось расселиться в разных отелях во время нашей пересадки в Стамбуле, один возле IST, а другой возле SAW", – отметила туристка.

2. Не следовало менять деньги в аэропорту. "Так как я прибыла в Стамбул после рабочего дня, я решила, что лучшим вариантом будет обменять доллары США на лиры в аэропорту, несмотря на плохой обменный курс. В конце концов, казалось плохой идеей приезжать в новый город без наличных. Но я пожалела о своем решении, как только вышла из аэропорта и обнаружила, что многие пункты обмена валют в городе работают допоздна – и предлагают более выгодные курсы. Кроме того, во время поездки было легко найти банкоматы. После этой первой денежной неудачи в аэропорту я сняла все свои лиры в банкоматах Halkbank, которые не взимали с меня комиссию", – поделилась оптом Элисон.

3. Один из самых популярных местных напитков содержит много кофеина. Девушка призналась, что в первые несколько дней в стране она пила знаменитый турецкий чай, когда бы его ни предлагали.

"Он был недорогим и вкусным, и мне не терпелось поучаствовать в местных ритуалах. Мне предлагали чай в ресторанах, магазинах и даже в кабинете стоматолога (я была там в рамках медицинского туризма). Но сначала я не осознавала, что в çay довольно много кофеина. Хотя его содержание варьируется в зависимости от крепости напитка, в средней чашке может содержаться более 40 миллиграммов кофеина – примерно половина кофеина в стандартной чашке кофе. Как только я зафиксировала, сколько кофеина я выпила в течение дня, я поняла, почему мой джетлаг был намного сильнее обычного", – отметила она.

4. Цены на сувениры на знаменитом Гранд-базаре сильно завышены. "Мне понравилось бродить по Большому базару в Стамбуле, но лучше бы я не покупала там сувениры. Знаменитый турецкий рынок и его лабиринты разных прилавков были в хорошем смысле ошеломляющими. Я была очарована бесконечными цветами турецкого текстиля, насыщенными запахами специй и чая и шутками продавцов, пытающихся заманить нас в свои магазины", – рассказала Элисон.

Дело в том, что на следующий день они отправились на пароме в Кадыкей, стамбульский район на другой стороне Босфора, и там они увидели большинство из товаров, купленных ими на Гранд-базаре, но в разы дешевле.

5. Не все продукты из Турции можно ввозить в другие страны. "Турция славится своей кухней... Когда пришло время возвращаться домой, я захотела привезти некоторые из моих любимых турецких деликатесов в качестве рождественских подарков для моей семьи. И хотя большинство моих кулинарных изысков добрались до дома, я была убита горем, когда мой огромный мешок сушеной хурмы конфисковали по возвращении в США. Как оказалось, большинство сушеных фруктов и овощей из других стран не разрешено ввозить в страну. Мне следовало бы проверить правила перед покупкой", – пожаловалась путешественница.

Как сообщал УНИАН, ранее турецкие шеф-повара рассказали о главных гастрономических ошибках туристов во время отдыха в Турции.

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