В топ-5 попали курорты в Португалии, Греции, Испании, Италии и Хорватии.

Самое солнечное место в Европе является популярным курортом на юге континента – в Португалии.

Как пишет Express, в рамках исследования эксперты по путешествиям Club Med проанализировали количество часов солнечного света, среднюю температуру, количество дождливых дней и температуру моря, чтобы найти самое солнечное место в Европе.

Самые солнечные направления в Европе 2023

1. Фару, Португалия.

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2. Афины, Греция.

3. Марбелья, Испания.

4. Палермо, Италия.

5. Дубровник, Хорватия.

6. Бодрум, Турция.

7. Стокгольм, Швеция.

8. Лондон, Великобритания.

9. Бордо, Франция.

10. Копенгаген, Дания.

Так, Фару в португальской исторической провинции Алгарве оказался на первом месте с 11 часами солнечного света в день в течение лета. Средняя температура в летние месяцы здесь составляет 24 градуса, и это было единственное место в списке, где не было дождливых дней. Город находится недалеко от одного из самых красивых пляжей Португалии и может похвастаться очаровательным Старым городом.

Афины были названы вторым самым солнечным местом в Европе, где в среднем за лето выпадает всего один дождливый день. При этом греческая столица является домом для целого ряда невероятных памятников античности, включая Афинский акрополь. Поездку в Афины можно совместить с отдыхом на одном из греческих островов, куда туристы могут доехать из столицы на пароме.

Марбелья, занявшая третье место, была признана самым солнечным местом в Испании, где в среднем летом было солнечно 11 часов в день. Популярный город находится недалеко от пляжей Коста-дель-Соль.

При этом вы можете быть удивлены, увидев в топ-10 британскую столицу Лондон и скандинавские направления – Стокгольм (Швеция) и Копенгаген (Дания). Тем не менее, долгие летние дни в регионе означают, что у туристов есть возможность насладиться ужином на свежем воздухе поздним вечером. Так, в июне в Стокгольме солнце садится после 22:00, а встает в 3:30 утра.

Как сообщал УНИАН, ранее UK Post Office обнародовало список самых доступных по цене направлений для отдыха летом 2023 года. В топ-7 попали курорты в Болгарии, Португалии, Испании, Греции и на Кипре.

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