Проезд через Пелешацкий мост будет бесплатным.

В Хорватии торжественно открыли Пелешацкий мост (Pelješki most), который будет соединять Дубровник и остальную Хорватию, разделенные территорией Боснии и Герцеговины.

Как сообщает "Балканский обозреватель", отныне до Дубровника можно будет добраться без пересечения границы в Неуме, единственном городе Боснии и Герцеговины на Адриатическом море.

Проезд по 2,5-километровому Пелешскому мосту будет бесплатным – таково было условие европейского финансирования строительства.

Первыми по Пелешскому мосту в рамках торжественной церемонии открытия 26 июля 2022 года проехали хорватский электрический гиперкар Nevera Rimac, гоночный автомобиль, которым управлял бывший трехкратный чемпион Европы по автогонкам Нико Пулич, а на мотициклах – ветераны войны за независимость Хорватии.

Отметим, строительство Пелешацкого моста было начато в июле 2018 года, а последний сегмент моста был установлен через три года. Подъездные дороги закончили строить до 26 июля 2022 года.

Мост пересекает пролив между Комарной и Бриестой, что на полуострове Пелешац, тем самым он проложен полностью через хорватскую территорию, обходя короткую прибрежную полосу Боснии и Герцеговины в Неуме и избегая любых пересечений границы с этим соседним государством.

Вантовый мост имеет длину 2440 м и ширину 23,6 м. Высота моста – 55 м, чтобы корабли могли проходить под ним в порт Неум.

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