С этого времени сайт Украины имеет пять языковых версий.

Украинское Министерство иностранных дел запустило арабскую языковую версию официального сайта Украины Ukraine Now.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Мы запустили пятую языковую версию на официальном сайте Украины, арабскую: https://ukraine.ua/ar. Продвижение позитивного имиджа Украины в мире - один из приоритетов стратегии внешней политики Украины. Работаем над закреплением туристического успеха 2021 года", - написал он.

С этого времени сайт Украины имеет пять языковых версий: англоязычную, немецкоязычную, французскоязычную, испаноязычную и арабскую.

Рост популярности Украины среди туристов из арабских стран

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что этим летом Украину посетило более 40 тысяч туристов из арабских стран Персидского залива.

Глава МИД отметил, что в этом году в Украине наблюдается значительное увеличение иностранных туристов из арабских стран Персидского залива - из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и Кувейта.

Напомним, что с 11 июня авиакомпания из Саудовской Аравии Flynas начала полеты в Украину в аэропорту "Борисполь" по маршруту Эр-Рияд - Киев, таким образом запустив прямое сообщение между двумя странами. Позже и другие авиакомпании начали выполнять рейсы по этому направлению.

Между тем авиакомпания МАУ с 25 июня запустила прямые рейсы в эмират Рас-эль-Хайма.

Автор: Олег Давыгора